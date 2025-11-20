Lenovo a publié les résultats de son deuxième trimestre fiscal 2025-2026 clos fin septembre. Le groupe chinois a vu son chiffre d’affaires progresser de 15% en glissement annuel pour atteindre un niveau record de 20,5 milliards de dollars. Il dépasse les attentes des analystes qui tablaient sur 20,3 milliards de dollars.

La croissance du groupe a ralenti par rapport aux 22% enregistrés au premier trimestre mais reste à deux chiffres sur l’ensemble des activités, largement soutenue par l’extension du marché de l’IA. Lenovo indique que la part de son chiffre d’affaires lié à l’IA a progressé de 13 points sur un an et représente désormais 30% de son chiffre d’affaires global.

Portée par la reprise des marchés du PC et des smartphones, la division Intelligent Devices Group (IDG) a vu ses revenus progresser de 12% à 15,1 milliards de dollars. Lenovo consolide sa place de numéro un mondial du PC avec une part de marché de 25,6% (en hausse de 1,8 point sur un an) et de 31,1% sur le segment des PC IA Windows. Les PC IA ont représenté 33% des expéditions de Lenovo sur la période de juin à septembre.

La demande d’infrastructure et de conseil en IA est restée forte profitant aux deux autres divisions. Infrastructure Solutions Group (ISG) progresse de 24% à 4,1 milliards de dollars et Solutions and Services Groupe (SSG) de 18% à 2,6 milliards de dollars.

Mais en raison des dépenses pour développer les capacités d’IA, la division ISG reste déficitaire. Sa perte a néanmoins été réduite à 32 M$ contre 35,7 M$ un an plus tôt. Cela pèse toutefois sur le bénéfice net en baisse de 5% à 340 M$.

Pour l’avenir, Lenovo affiche sa confiance à saisir les opportunités offertes par la démocratisation de l’IA. Le géant informatique est toutefois confronté à la flambée des prix des puces mémoires liée à l’intelligence artificielle et à la demande insatiable des centres de données. Pour y faire face Lenovo a annoncé avoir conclu des contrats d’approvisionnement à long terme.

« Nous avons signé un contrat optimal avec des fournisseurs clés de composants pour nous assurer de disposer de suffisamment de stocks pour l’année prochaine », a déclaré le PDG de Lenovo Yang Yuanqing à Reuters, à l’issue de la publication des résultats.