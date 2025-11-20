Après CyberArk, le géant californien Palo Alto Networks annonce racheter la société d’observabilité du cloud Chronosphere pour la somme de 3,35 milliards de dollars en numéraire et en actions. Ce montant correspond à plus de 20 fois les revenus récurrents annuels de Chronosphere.

Palo Alto Networks veut intégrer la technologie de Chronosphere à sa plateforme Cortex AgentiX de supervision de sécurité alimenté par l’IA, afin de détecter des problèmes de performance et rechercher leur cause de manière autonome.

« L’adoption généralisée des systèmes d’IA crée des exigences d’observabilité considérablement plus élevées, en raison des comportements différents des charges de travail de l’IA. Ces exigences ne sont pas satisfaites par la plupart des technologies d’observabilité existantes qui ont été conçues pour une technologie d’une époque révolue », explique le PDG de Palo Alto Networks, Nikesh Arora (cf. photo).

Pour mémoire, il s’agit de la seconde acquisition de grande envergure de Palo Alto en l’espace de quelques mois. L’entreprise de Santa Clara a également annoncé racheter la société israélienne CyberArk de sécurisation des identités et de la gestion des accès en juillet dernier, pour un montant de 25 milliards de dollars.