L’équipementier télécoms Nokia veut supprimer 427 postes au sein de ses sites de Massy et de Lannion, en utilisant la procédure de rupture conventionnelle collective, selon les informations du journal Le Monde. Cela représenterait près de 20% des effectifs français actuels de Nokia qui s’élèvent à 2.300 environ, d’après une source syndicale. Cette même source rappelle que la rupture conventionnelle se fait sur la base du volontariat.

Le géant finlandais en est à son septième plan de réduction de postes en France depuis le rachat d’Alcatel-Lucent en 2016. Il doit en détailler les modalités aujourd’hui à l’occasion d’une réunion extraordinaire du comité social et économique (CSE).

Préoccupé pour l’emploi local, le député de la 5ème circonscription de Lannion-Paimpol dans les Côtes d’Armor, Eric Bothorel, a saisi hier le ministre de l’Economie pour obtenir un bilan des financements publics accordés à Nokia.