Nvidia annonce un nouveau chiffre d’affaires trimestriels record de 57 milliards de dollars, soit une augmentation de 62% en glissement annuel, principalement grâce aux ventes de ses GPU Blackwell et Blackwell Ultra.

Lors de cette annonce de résultats, le dirigeant de Nvidia, Jensen Huang (cf. photo), s’est opposé aux analystes qui prédisent que la bulle de l’IA est sur le point de dégonfler. Selon lui, son entreprise valorisée à plus de 5000 milliards de dollars bénéficie de 3 points de bascule dans le secteur IT qui laissent présager une croissance soutenue : 1) le passage de l’informatique générale à l’informatique accélérée, rendu possible par les processeurs graphiques et autres puces accélératrices ; 2) le passage de l’apprentissage automatique classique à l’IA générative et 3) l’IA agentive et l’IA physique « donneront naissance à de nouvelles applications, entreprises, produits et services ». D’après lui, ces transitions vers le calcul accéléré, l’IA générative, l’IA agentique et l’IA physique vont s’accélérer dans les années à venir.

« Notre architecture unique permet ces trois transitions et ce, pour toutes les formes et modalités d’IA dans tous les secteurs, à toutes les phases de l’IA, pour tous les besoins informatiques diversifiés dans le cloud, mais aussi du cloud à l’entreprise en passant par les robots, avec une seule architecture », déclare Jensen Huang. L’IA physique « est déjà une activité qui pèse plusieurs milliards de dollars, offrant des opportunités de plusieurs milliers de milliards de dollars et constituant la prochaine étape de croissance pour Nvidia ».

Seul l’avenir nous le dira.