Le syndicat français des grossistes informatiques (SGI) publie en partenariat avec le cabinet d’études NielsenIQ (GFK) les chiffres du panel grossistes de ce dernier pour le 3e trimestre 2025. Le marché dans son ensemble reste en recul avec une baisse du chiffre d’affaires de 2,5% d’une année sur l’autre et de 4% en volume. Mais une embellie se dessine après un premier semestre où l’activité avait plongé de plus de 25% en volume et de 12% en valeur.

Les ventes de matériel IT repassent même dans le vert avec une hausse annualisée de 2,2% des unités vendues et de 0,9% du Chiffre d’Affaires généré au troisième trimestre. Elles sont portées notamment par le rebond marqué des ventes de terminaux et des ordinateurs portables (+2% en volume et +6% en valeur). Le segment des fournitures pour bureau (Office) progresse en volume (+4%) mais continue de se contracter en valeur (-15%).

Le segment des produits Télécoms reste lui globalement en baisse mais continue malgré tout de se redresser graduellement. Après -15% au T1 et -9% au T2, la baisse du chiffre d’affaires a été réduite à 6,3% au T3.

Le point rouge vient finalement des produits électroniques grand public qui dégringolent de plus de 25% en volume et de 23% en valeur. Les produits vidéo sont particulièrement touchés.