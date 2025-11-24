Le gang de cybercriminels ShinyHunters revendique l’attaque de Gainsight, une plateforme SaaS de gestion de la réussite client qui s’intègre à Salesforce et à d’autres plateformes de CRM, dont HubSpot, ainsi qu’à des outils d’assistance tels que Zendesk.

Gainsight confirme l’attaque et déclare avoir fait appel à Mandiant, filiale de cybersécurité de Google, pour mener l’enquête. L’éditeur CRM précise que « l’activité faisant l’objet de l’enquête provient de la connexion externe des applications et non d’un problème ou d’une vulnérabilité au sein de la plateforme Salesforce ».

Pour sa part, Salesforce déclare avoir « révoqué tous les jetons d’accès et d’actualisation actifs associés aux applications publiées par Gainsight connectées à Salesforce et temporairement supprimé ces applications de l’AppExchange tandis que l’enquête suit son cours ». Zendesk affirme avoir également révoqué l’accès de son connecteur à Gainsight, « par mesure de précaution ». L’application Gainsight a aussi été « temporairement retirée du HubSpot Marketplace ».

Austin Larsen, analyste au sein du Google Threat Intelligence Group, confie au Register que « plus de 200 instances Salesforce sont potentiellement affectées ».

Il ne s’agit pas de la première attaque de ShinyHunters et de ses affidés visant des jetons OAuth d’intégrations SaaS tierces de confiance avec Salesforce. Les cyberattaquants de ShinyHunters ont déjà volé des jetons d’authentification OAuth permettant d’intégrer l’application Drift dans la base de données de Salesforce. Salesloft Drift est un agent IA tierce utilisé pour automatiser les processus de vente. Le chatbot s’intègre aux bases de données Salesforce via des API d’applications connectées afin de gérer les prospects à la place d’humains. La compromission de ces jetons de sécurité OAuth Drift en août dernier a permis à ShinyHunters de dérober discrètement une grande quantité de données à plus de 700 clients de Salesforce. ShinyHunters aurait obtenu des jetons d’authentification Gainsight parmi les données volées lors de l’attaque contre Salesloft Drift.

D’après les informations de databreaches.net, ShinyHunters revendique avoir touché près de 1.000 organisations au total via ces deux cyberattaques contre Salesloft et GainSight. Au cours de la plus récente, contre GainSight, le cybergang dit avoir compromis des données de Verizon, Gitlab, F5 et Sonicwall, entre autres.