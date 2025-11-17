A l’occasion de sa conférence Industrial X Unleashed la semaine dernière à New York, le géant suédois des logiciels d’entreprise IFS a annoncé un partenariat stratégique avec la société d’IA Anthropic. Cette collaboration vise à intégrer les capacités avancées de l’intelligence artificielle d’Anthropic, notamment ses modèles Claude, dans les secteurs industriels sensibles et critiques.

IFS Nexus Black, filiale d’IFS dédiée à l’IA industrielle, combinera son savoir-faire et sa connaissance des environnements opérationnels avec les technologies d’Anthropic, choisies pour leur fiabilité et leur sûreté. L’objectif est de développer des solutions d’IA sectorielles adaptées aux besoins terrain des opérateurs, afin d’améliorer la gestion des actifs et des opérations dans des environnements industriels complexes.

Parmi les premières réalisations, IFS a lancé Resolve, une solution IA capable de lire et d’analyser les données complexes issues d’équipements et de capteurs dans les secteurs de la fabrication, de l’énergie et des infrastructures.

« Resolve utilise Claude pour ouvrir des perspectives auparavant impossibles, en prédisant et en prévenant ce que les humains pourraient manquer : analyser des milliers d’images d’équipements, corréler les relevés des capteurs et relier les modèles entre les inspections visuelles et les données opérationnelles pour détecter les problèmes avant qu’ils ne deviennent des pannes », détaille l’éditeur dans son communiqué.

« IFS possède une expertise incontestable des réalités complexes du monde industriel ; l’entreprise a démontré sa capacité à activer et à appliquer l’IA dans des environnements à forte intensité de capital et d’actifs. Ensemble, nous déployons l’IA là où les enjeux sont les plus importants », a commenté Garvan Doyle, responsable de l’IA appliquée chez Anthropic.

Un autre domaine d’application de l’accord est la gestion des événements liés aux catastrophes naturelles. Les solutions proposées pourraient permettre d’identifier de manière préventive les zones les plus menacées et d’optimiser les interventions des équipes sur le terrain.

