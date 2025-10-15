Qui est Anne Le Hénanff ? La députée bretonne vient d’être nommée ministre déléguée chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique au sein du second gouvernement Lecornu. Elle succède à Naïma Moutchou qui a fait un passage éclair à ce poste avant d’être nommée Ministre des Outre-Mer. Elle remplace surtout Clara Chappaz, d’abord nommée secrétaire d’Etat à l’IA et au Numérique au sein du gouvernement Barnier en septembre 2024, puis ministre déléguée au sein du gouvernement Bayrou en décembre 2024.

Le ministère d’Anne Le Hénanff est désormais rattaché à celui de Roland Lescure, ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle, Energétique et Numérique.

Anne Le Hénanff était députée de la 1ère circonscription du Morbihan depuis 2022, porte-parole du parti Horizons à l’Assemblée Nationale et membre de la commission de la défense nationale et des forces armées. Ces deux dernières années, elle a été rapporteuse dans des commissions et groupes de travail liés à la sécurité numérique : résilience des infrastructures critiques et renforcement de la cybersécurité en septembre 2025, quantique et défense en juillet 2025, résilience sur la directive européenne NIS 2 en avril 2025 et sécuriser & réguler l’espace numérique en août 2023 (loi SREN sur la partie Cloud).

Diplômée de l’EM Business School Normandie, Anne Le Hénanff a pourtant démarré sa carrière dans l’agroalimentaire, chez Bacardi et Saupiquet.

De 2011 à 2014, elle est chargée de mission au Conseil Général du Morbihan. En 2014, elle s’inscrit en tant qu’auditrice de l’Institut des hautes études de défense nationale. A partir de 2015, elle exerce en tant que consultante et formatrice en transformation numérique. De 2018 à 2020, elle travaille pour Morbihan Energies, dans le cadre d’une mission visant à créer un datacenter pour héberger les données publiques du département 56. Entre 2018 et 2022, elle est titulaire de la chaire cybersécurité des grands événements publics à la fondation Université Bretagne Sud.

Soucieuse de l’inclusion des femmes dans les métiers de la cyber, Anne Le Hénanff est également membre fondatrice de la fondation Women4cyber.