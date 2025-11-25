Le grossiste eParts’ officialise un partenariat stratégique avec le spécialiste savoyard du mobilier sur mesure ABC Agencement pour lancer des offres packagées de salles de visioconférence combinant aménagement mobilier sur mesure et équipements de visioconférence. Une manière pour le grossiste de doper son activité « salles de réunion » – qui dépasse déjà les 10 M€ de chiffre d’affaires – en apportant une réponse à un besoin exprimé par ses revendeurs de « repenser les espaces de réunion [de leurs clients] pour mieux valoriser les solutions de visioconférence [qu’ils implémentent] », souligne Tanguy Bérard, directeur général d’eParts’.

L’offre vise à transformer les salles de réunion, halls d’accueil, bureaux ou espaces de pause en environnements cohérents, esthétiques et adaptés aux nouveaux usages de collaboration. Les trois configurations pré-packagées – Convivial, Haut de gamme et Haut de gamme Design – associent le mobilier sur mesure d’ABC Aménagement, les écrans professionnels Samsung et les caméras de visioconférence Logitech.

Le coût des projets se situe entre 8 000 € et 12 000 €, selon le niveau de personnalisation retenu. La première année, eParts’ ambitionne de réaliser une vingtaine de projets. À terme, eParts prévoit d’intégrer également des solutions de contrôle d’accès, de vidéosurveillance et de télécommunication.