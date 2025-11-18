Avec 18 mois d’activité et quelque 70 projets déjà réalisés, essentiellement au Moyen-Orient, Brixio accélère son développement en ouvrant officiellement une filiale en France. Celle-ci est opérationnelle depuis mai dernier et compte quatre employés, dont deux commerciaux et un architecte solution. Fondé par Farid Seddar (à gauche sur la photo) et Geoffroy Morgan de Rivery (à droite), respectivement président et Directeur général, Brixio se positionne comme un intégrateur pure player Cloudflare dédié au segment PME–ETI, un marché encore sous-équipé en matière de cybersécurité.

« Notre ambition est permettre aux PME et ETI françaises d’accéder à un niveau de protection comparable à celui des grands groupes grâce à des technologies et des expertises de classe mondiale, tout en bénéficiant d’un accompagnement et de tarifs adaptés à leurs besoins », explique en substance Farid Seddar.

Pour cela, Brixio combine des ressources basées en France (commerciaux, architectes, implémentation) et des équipes offshore réparties entre les Philippines, Singapour, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, qui assurent la supervision en 24/7, le support et, le cas échéant, l’exploitation en mode MSSP.

Depuis 18 mois, Brixio bénéficie du statut d’Authorized Services Delivery Partner (ASDP) Cloudflare en EMEA, un niveau de reconnaissance encore très peu répandu et dont l’entreprise affirme être le seul à bénéficier en France. Ce partenariat lui permet de couvrir l’ensemble des briques technologiques de Cloudflare, qu’il s’agisse de la protection DDoS, du pare-feu applicatif (WAF), de la sécurisation applicative, des services DNS, du CDN, du Zero Trust Network Access ou encore du SD-WAN.

Brixio cultive une approche entièrement tournée vers le service, de l’audit à supervision 24/7 en passant par l’architecture, l’implémentation, le maintien en condition opérationnelle… Une expertise rare en Europe sur ce segment de marché qu’il prodigue aussi bien aux clients finaux qu’aux autres partenaires Cloudflare qui se concentrent pour la plupart sur la revente de licences.

Parallèlement à ses activités de services, Brixio développe sa propre plateforme SaaS, baptisée Brixio One. Celle-ci vise à permettre aux entreprises de piloter leur posture de sécurité, d’intégrer nativement les technologies Cloudflare, de répondre aux exigences réglementaires telles que NIS2, DORA ou le RGPD, et de centraliser l’ensemble du monitoring, de la conformité et de la gouvernance. L’objectif est de simplifier la cybersécurité pour des organisations qui ne disposent pas toujours des compétences internes pour appréhender la complexité des différentes briques de sécurité.

L’ouverture de Brixio France s’inscrit enfin dans une stratégie de développement plus large qui prévoit une présence en Italie, en Espagne, au Benelux ainsi que dans la zone DACH (Allemagne, Autriche, Suisse). Cette expansion est portée par la demande croissante des entreprises européennes pour les solutions Cloudflare et pourrait être soutenue, à moyen terme, par une levée de fonds destinée à accélérer encore davantage le déploiement du groupe. Aujourd’hui, le groupe compte entre 45 et 46 collaborateurs dans le monde. En France, l’intégrateur prévoit d’atteindre entre dix et quinze collaborateurs d’ici à la fin 2026.