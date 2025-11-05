Watchguard recrute le directeur des opérations de Kaseya, Joe Smolarski, en tant que nouveau CEO. Celui-ci remplace Vats Srivatsan, le PDG par intérim de WatchGuard depuis mai dernier. Vats Srivatsan continuera de siéger au conseil d’administration de l’éditeur en cybersécurité de Seattle.

Joe Smolarski a notamment l’ambition de doubler les marges bénéficiaires des MSP partenaires de Watchguard en réduisant le coût de la plateforme « zero trust », selon des propos recueillis par CRN. Il affirme bénéficier du soutien de Vector Capital, l’actionnaire majoritaire, pour ce faire.

Au cours de sept années passées chez Kaseya, Joe Smolarski souligne être parvenu à réduire le coût total de la plateforme de l’éditeur floridien, tout en augmentant considérablement les marges des partenaires MSP. Il annonce que WatchGuard a de grands projets pour 2026 qui vont profiter aux partenaires. Et de rappeler : « Ces trois derniers mois, nous avons déjà lancé plus de produits que jamais auparavant dans l’histoire de l’entreprise ».

Pour mémoire, au cours de l’été dernier, Watchguard a également nommé un nouveau responsable des ventes EMEA pour renforcer son écosystème de partenaires dans la région.

 

Nos lecteurs ont lu ensuite


Fred Voccola démissionne
Kaseya va se mettre en recherche d’un nouveau PDG. En effet, Fred Voccola vient de démissionner inopinément après une dizaine d’année à la tête du MSP floridien. Il demeure l’un des principaux actionnaires de l’entreprise...

Kaseya rachète Spanning
Cinq mois après avoir racheté Unitrends et un mois à peine après avoir acquis RapidFire Tools, Kaseya met la main sur Spanning. Le prix d’acquisition n’a pas été divulgué. Il s’agit il est vrai d’une...

Kaseya annonce l’acquisition d’Unitrends
Kaseya, éditeur de solutions dédiées aux fournisseurs de services managés, a annoncé ce jeudi le rachat d’Unitrends, un éditeur spécialisé dans les solutions de protection des données. Via cette opération, Kaseya suit l’exemple de son...

Affaire Xefi : Kaseya réfute l’hypothèse d’une faille dans son logiciel et pointe de probables lacunes du prestataire
À la suite de notre article consacré à l’infection de plusieurs dizaines de clients de Xefi par un cryptolocker, nous avons reçu plusieurs réactions, dont celle de Kaseya, très sévères à l’égard de la défense...

Watchguard unifie son offre et son programme partenaires avec Panda Security
Il n’aura fallu que trois mois à WatchGuard pour digérer l’acquisition de Panda Security. C’est en tout cas le message que veut faire passer l’éditeur en annonçant que ses produits et ceux de Panda sont...