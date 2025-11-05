Watchguard recrute le directeur des opérations de Kaseya, Joe Smolarski, en tant que nouveau CEO. Celui-ci remplace Vats Srivatsan, le PDG par intérim de WatchGuard depuis mai dernier. Vats Srivatsan continuera de siéger au conseil d’administration de l’éditeur en cybersécurité de Seattle.

Joe Smolarski a notamment l’ambition de doubler les marges bénéficiaires des MSP partenaires de Watchguard en réduisant le coût de la plateforme « zero trust », selon des propos recueillis par CRN. Il affirme bénéficier du soutien de Vector Capital, l’actionnaire majoritaire, pour ce faire.

Au cours de sept années passées chez Kaseya, Joe Smolarski souligne être parvenu à réduire le coût total de la plateforme de l’éditeur floridien, tout en augmentant considérablement les marges des partenaires MSP. Il annonce que WatchGuard a de grands projets pour 2026 qui vont profiter aux partenaires. Et de rappeler : « Ces trois derniers mois, nous avons déjà lancé plus de produits que jamais auparavant dans l’histoire de l’entreprise ».

Pour mémoire, au cours de l’été dernier, Watchguard a également nommé un nouveau responsable des ventes EMEA pour renforcer son écosystème de partenaires dans la région.