L’éditeur de la plateforme de données native Cloud annonce une évolution en profondeur de son programme partenaires pour mieux accompagner le nouveau cycle de croissance lié à l’accélération de l’IA. En France, les seuils pour accéder aux niveaux avancés (Select, Premier et Elite) ont été revus à la baisse. De quoi offrir à davantage à d’acteurs locaux l’opportunité de déployer son offre avec le bon niveau de compétences. Aujourd’hui, seuls une quarantaine de partenaires* sont certifiés sur les quelque 350 enregistrés sur son portail partenaires.

Autre évolution majeure : Snowflake fait désormais de la revente une priorité avec la mise en place d’un programme beaucoup plus incitatif permettant aux partenaires d’être rémunérés tout au long de la vie des contrats (y compris au renouvellement) et non plus seulement à la signature. Une initiative destinée non seulement à encourager les partenaires à aller à la conquête de nouveaux clients mais également à pousser ces derniers à « actionner de nouveaux usages » s’appuyant sur sa plateforme, comme le souligne Élise Delsol, directrice des ventes partenaires France (photo). Au passage, cela devrait permettre à l’éditeur de se rapprocher d’acteurs majeurs du négoce IT tels que SCC, Computacenter ou Crayon.

La refonte du programme s’accompagne d’investissements dans la formation et l’animation de l’écosystème. L’éditeur a mis en place un nouveau portail de formation dédié partenaires (SPN Learn) aux contenus plus denses et plus spécifiques, et de nouveaux rendez-vous dédiés partenaires, comme le SPN Pulse (au niveau Européen) ou le Partner AI Challenge – dont la première édition le mois dernier à Station F a distingué quelques-uns de ses partenaires les plus influents, parmi lesquels Accenture, Onepoint, Keyrus et Eulidia.

*parmi lesquels Atos, Artefact, CGI, Decideom, Devoteam, Eulidia, Fifty Five, Hardis, Ippon, Jakala, Keyrus, Next Decision, OnePoint, Orange, Sopra, Synergy…