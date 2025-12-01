Sopra Steria a annoncé lundi avoir finalisé l’acquisition de l’éditeur français de solutions RH Neocase, avec lequel l’ESN était entré en négociations exclusives en septembre dernier. L’opération, dont le montant n’a pas été divulgué, vise à conforter le portefeuille de solutions de sa filiale Sopra HR et son positionnement d’offreur global.

Neocase a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 16 millions d’euros en 2024 et revendique plus de 100 clients couvrant plus de 5 millions de salariés dans le monde. La société collaborait déjà depuis 5 ans avec Sopra HR, validant la complémentarité de ses solutions avec la plateforme Sopra HR 4YOU dédiée aux services RH et paie.

L’intégration de Neocase vient élargir les expertises de Sopra HR, notamment dans la gestion de la relation collaborateur (Employee Relationship Management), l’automatisation des processus (Business Process Automation) et la gestion documentaire entre service RH et salariés.

Sopra HR, dont l’activité a dépassé les 200 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024, indique dans son communiqué que l’acquisition lui permettra « de proposer une offre de bout en bout de services RH aux salariés (HR services delivery) avec une expérience collaborateur optimale ». Neocase est consolidé dans le Groupe depuis le 1er décembre 2025.

