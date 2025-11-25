L’acteur français du cloud, Clever Cloud, et la société deep-tech allemande SpiNNcloud (basée à Dresde) unissent leurs forces pour créer une plateforme européenne de calcul dédiée à l’intelligence artificielle (IA) et caractérisée par une haute efficacité énergétique. Leur partenariat a été officialisé dans le cadre du sommet franco-allemand sur la souveraineté numérique à Berlin.

L’objectif principal de cette alliance est de rendre l’IA plus accessible et véritablement souveraine sur le continent, en s’attaquant au coût élevé du calcul qui freine l’adoption industrielle. SpiNNcloud apporte son architecture de calcul innovante, inspirée du fonctionnement du cerveau humain, qui permet déjà de réduire la consommation énergétique et les coûts jusqu’à 17 fois, avec des gains potentiels allant jusqu’à un facteur 80 avec l’architecture future, SpiNNext.

Les premiers systèmes SpiNNcloud sont actuellement en cours d’intégration dans l’infrastructure de Clever Cloud. Cette coopération franco-allemande vise notamment à développer une couche commune de « Token as a Service », permettant aux entreprises d’utiliser des modèles d’IA sur la base d’une consommation réelle, tout en bénéficiant de coûts et d’une dépense énergétique significativement réduits.

« Nous voulons une Europe qui développe ses propres technologies et maîtrise son avenir numérique », a déclaré Quentin Adam, CEO de Clever Cloud (photo). « Cette collaboration montre qu’une Europe qui coopère peut concevoir des infrastructures performantes, efficaces et réellement indépendantes. »

« Cette coopération franco-allemande prouve que l’Europe dispose des briques technologiques nécessaires pour bâtir des solutions compétitives et souveraines », complète son homologue de Spinncloud Hector Gonzalez.

Les deux entreprises ont affirmé leur volonté d’y associer d’autres PME innovantes du continent pour bâtir un réseau d’expertise indépendant des géants internationaux.