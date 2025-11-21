L’hébergeur DRI étoffe son offre avec le lancement d’IA-souveraine.fr, une plateforme unifiée permettant aux entreprises et collectivités d’exploiter une large gamme de modèles d’intelligence artificielle tout en conservant un contrôle total sur leurs données. Dévoilée en septembre 2025 et déjà référencée par la centrale d’achat publique Gigalis, la solution se pose en alternative souveraine aux services d’IA des hyperscalers.

IA-souveraine.fr regroupe dans un portail unique plus de 80 modèles IA propriétaires et open source spécialisés dans des tâches variées : veille, rédaction, reporting, automatisation métier, analyse, publication, etc. La plateforme permet d’orchestrer plusieurs IA selon les besoins de l’utilisateur. Il est ainsi possible de créer en quelques clics et sans aucune compétence technique ses propre agents IA pour simplifier ses tâches routinières. Les utilisateurs peuvent ainsi se doter de compétences (ou « super-pouvoirs ») telles que la connexion aux bases de données de l’entreprise, l’envoi d’emails, la connexion à Linkedin… et même chaîner des agents entre eux. La plateforme répertorie déjà plus de 200 agents (dont certains compatibles MCP).

DRI revendique une souveraineté « de bout en bout » : ses services sont entièrement fabriqués par ses équipes internes sans sous-traitance ; sa pile technique (Cloud Kubernetes, stockage Ceph, Magento, Puppet, Foreman…), est dépourvue de dépendance technologique étrangère ; il opère son datacenter en direct, et est détenteur de ses certifications (ISO 27001 et ISO 14001). Pour garantir la confidentialité des données DRI a investi dans sa propre infrastructure GPU interne sur laquelle il réalise toute l’inférence de ses modèles.

Déployable en 48 heures, la plateforme a déjà séduit plusieurs clients publics : Région Pays de la Loire, Médiateur de l’énergie, ONF et a été référencée par le GIP Gigalis – spécialisé dans l’accompagnement des collectivités –, dans le cadre de sa “fabrique d’IA territoriale”.… Et de nombreux autres clients sont en cours de contractualisation, assure Régis Josso, président de DRI (photo).

Parallèlement au lancement d’IA-souveraine.fr, DRI annonce deux évolutions structurantes : le déploiement de son infrastructure Kubernetes en multi AZ (multizone de haute disponibilité), afin de garantir une continuité de services via la mise en place de nouvelles zones de disponibilité ; et l’ouverture début 2026 de sa plateforme de déploiement applicatif automatisée EVA aux clients, qui pourront déployer eux-mêmes, en mode PaaS, serveurs, micro-services et environnements applicatifs sur l’infrastructure souveraine de DRI. C’est cette dernière qui garantit l’homogénéité des déploiements. Un élément indispensable à l’exécution fiable d’environnements IA complexes.

Fondé en 2001 au Mans et réalisant 4 M€ de CA avec 36 salariés, DRI se positionne comme un hébergeur souverain militant, ancré dans une philosophie d’autonomie numérique, d’écoconception (datacenter sans climatisation, PUE 1,13, WUE 0,268) et de partage de la valeur avec ses salariés (plus de la moitié est au capital). DRI appelle à un rapprochement avec d’autres entreprises partageant la même vision afin de constituer un écosystème capable de proposer une alternative souveraine crédible face aux géants américains.