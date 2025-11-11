Trois hyperscalers américains captent 80% de la croissance du cloud public en France. Face aux risques liés au FISA et au Cloud Act, l’État français et les acteurs locaux ripostent avec SecNumCloud et des offres souveraines. Mais pour les partenaires IT, où se situent les vraies opportunités business ? ChannelNews vous propose d’y voir plus clair le 18 novembre.

La domination des géants américains du cloud soulève des questions stratégiques majeures dans un contexte géopolitique tendu. Les lois extraterritoriales exposent les données sensibles françaises à des risques juridiques que l’État ne peut plus ignorer. La certification SecNumCloud de l’ANSSI fixe désormais un cadre exigeant, tandis que le marché français du cloud souverain est estimé à 889 millions d’euros d’ici 2029, avec 2 749 entités qualifiées OIV/OSE à cibler.

Entre promesses marketing et réalité terrain, comment les partenaires du channel peuvent-ils transformer ces enjeux en relais de croissance concrets ? Le marché est-il vraiment mûr au-delà de la sphère publique ? Les offres souveraines sont-elles suffisamment accessibles et compétitives ?

Pour décrypter ces questions stratégiques, ChannelNews réunit le mardi 18 novembre à partir de 9h15 un plateau de référence issus de l’écosystème français du cloud et de la cybersécurité : Maxime Allay-Edin d’Hexatrust, Nicolas Aubé de Celeste, Nicolas Boulinguiez de MCT, Jean-Philippe Clair d’ASI, Stéphane Clément de Tenexa, Morgan Djorno du Groupe ARJ, Giuliano Ippoliti de Cloud Temple, Nicolas Leroy-Fleuriot de Cheops Technology, Olivier Morel de Cyllene, Lionel Mourer de Metsys et Sylvie Wethli de SCC..

Ils seront accompagnés de nos partenaires Thierry Bedos de KeepIT, Christophe Baroux d’HarfangLab et Cyril Simonnet de Sekoia.

Au programme : état des lieux du marché, décryptage de la certification SecNumCloud, identification des secteurs porteurs, analyse de la maturité des offres souveraines et stratégies concrètes pour saisir les opportunités.

Réservez dès maintenant votre accès gratuit : https://www.01channel.fr/?matinale=18-novembre-2025

Rendez-vous le 18 novembre à 9h15 pour transformer ensemble les enjeux de souveraineté en opportunités business concrètes.