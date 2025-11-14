Le Groupe Quéguiner a retenu Blue pour moderniser son infrastructure réseau et télécom sur l’ensemble de ses 60 sites en Bretagne et Loire-Atlantique. Le projet comprend la mise en place d’un SD-WAN multi-accès (FTTO/FTTH, 4G et Starlink) reposant sur des pare-feux Palo Alto, ainsi que l’unification de la téléphonie d’entreprise autour de la solution Centrex Enreach. Le déploiement doit s’étaler sur sept mois et devrait être achevé d’ici la fin du premier trimestre 2026.

Le Groupe Quéguiner vise une montée en débit globale, une meilleure résilience des liaisons et une qualité de voix améliorée grâce à la mise en œuvre d’une QoS centralisée, tandis que la supervision de tous les liens sera consolidée dans Zabbix. Plus de 750 utilisateurs migreront vers la nouvelle solution de téléphonie.