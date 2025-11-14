Le Groupe Quéguiner a retenu Blue pour moderniser son infrastructure réseau et télécom sur l’ensemble de ses 60 sites en Bretagne et Loire-Atlantique. Le projet comprend la mise en place d’un SD-WAN multi-accès (FTTO/FTTH, 4G et Starlink) reposant sur des pare-feux Palo Alto, ainsi que l’unification de la téléphonie d’entreprise autour de la solution Centrex Enreach. Le déploiement doit s’étaler sur sept mois et devrait être achevé d’ici la fin du premier trimestre 2026.

Le Groupe Quéguiner vise une montée en débit globale, une meilleure résilience des liaisons et une qualité de voix améliorée grâce à la mise en œuvre d’une QoS centralisée, tandis que la supervision de tous les liens sera consolidée dans Zabbix. Plus de 750 utilisateurs migreront vers la nouvelle solution de téléphonie.

Nos lecteurs ont lu ensuite


Transformation SASE par CATO Networks & SASETY
Retour d’expérience   Après deux années à accompagner ses clients dans leur transformation SASE, SASETY réalise un premier retour d’expérience avec ses clients et son partenaire CATO Networks.   1.    Rappel du contexte   La...

Quadrant Magique 2023 pour le SD-WAN
Cette année, le Quadrant magique Gartner pour le SD-WAN inclut 14 entreprises, dont les leaders des réseaux Cisco et HPE Aruba, les géants de la sécurité Fortinet et Palo Alto Networks, ainsi que VMware et...

NXO signe avec Versa Networks pour son service de SD-WAN managé
L’intégrateur réseau a décidé d’étendre son portefeuille de services réseaux mutualisés en se lançant dans le SD-WAN managé. Après un an de tests, il a signé pour cela un partenariat avec l’éditeur spécialisé Versa Networks,...

Silver Peak : le SD-WAN représentera le quart du chiffre d’affaires d’ici un an
Acteur de l’accélération du trafic de stockage puis de l’accélération WAN, spécialiste de l’accélération du trafic inter datacenters, Silver Peak s’est diversifié depuis un an dans le SD-WAN (réseaux distants définis par logiciel), une approche...

Bouygues Telecom Entreprise dope son écosystème pour renforcer son offre
Bouygues Telecom Entreprises (BTE) étend son périmètre d’intervention grâce à des partenaires spécialisés. Derniers en date : Versa et NXO pour le SD-WAN. Les récentes acquisitions, Keyyo puis plus récemment Nerim ont permis à BTE d’accélérer...