La flambée des prix de la mémoire et du stockage risque de vite se répercuter au cloud. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le PDG d’OVHcloud Octave Klaba dit s’attendre à une forte augmentation des prix de la mémoire RAM et des disques NVMe dans les six prochains mois. Cette augmentation est directement liée à la croissance massive de la demande en composants pour l’intelligence artificielle.

Le PDG observe en effet que toutes les capacités mondiales de production se tournent désormais vers les mémoires très rentables utilisées dans les GPUs des infrastructures IA, ce qui réduit la production destinée au reste du marché classique. Cette situation exerce une forte pression à la hausse sur les prix de tous les composants de type RAM et disque NVMe, et pas seulement ceux dédiés à l’IA.

Octave Klaba estime ainsi que la fabrication d’un serveur coutera entre 15% et 35% plus cher fin 2026 que fin 2025. D’un autre coté, la chaîne d’approvisionnement mondiale tente déjà d’anticiper cette évolution en recevant les composants six mois plus tôt à des prix plus bas, ce qui permet de produire à un coût inférieur pendant 6 à 12 mois. Mais ce mouvement défensif alimente déjà la hausse actuelle.

Dans ce contexte, Octave Klaba s’attend à « une augmentation des prix des produits Cloud entre +5% et +10% entre avril et septembre 2026 ». Sans exclure une accélération de la hausse si la demande IA continue de croître fortement.