Broadcom est dans le viseur du troisième rapport de l’Observatoire européen de la concurrence dans le domaine des licences cloud (l’ECCO) : « Broadcom continue de serrer la vis au secteur européen des infrastructures cloud. L’inaction des autorités européennes de la concurrence face à l’aggravation des comportements anticoncurrentiels de Broadcom a conduit le Cispe à contester l’autorisation initiale de la Commission européenne concernant l’acquisition de VMware par Broadcom ». Le Cispe a en effet saisi la justice européenne en juillet dernier pour contester le rachat de VMware par Broadcom.

L’ECCO critique les « modifications unilatérales du programme qui faussent le marché » et « les nouvelles formes importantes de pratiques déloyales en matière de licences imposées par Broadcom aux fournisseurs de services cloud européens et à leurs clients ».

Le rapport publié hier émet également des inquiétudes concernant deux autres éditeurs susceptibles de tirer parti de leur position dominante : SAP et Citrix. L’ECCO rappelle que SAP fait l’objet d’une enquête des autorités européennes. « Ses conditions de licence semblent enfermer les clients et exclure les solutions d’autres fournisseurs européens d’infrastructures cloud ». Quant à Citrix, l’ECCO estime que la société étatsunienne « pourrait suivre la même voie que Broadcom en modifiant de manière unilatérale et radicale ses conditions de licence ».

Géré par le Cispe, l’ECCO fonctionne sous une structure de gouvernance indépendante. Il a été créé en 2024 pour surveiller les pratiques en matière de licences cloud en Europe et s’est d’abord concentré sur les pratiques de Microsoft. Son premier rapport a été publié en février 2025 et le second en mai 2025. Un accord conclu avec Microsoft en juillet 2025 a permis de progresser vers des conditions de licence plus équitables, même si le rapport note qu’« il reste du travail à faire ».

« Les progrès réalisés avec Microsoft montrent que des négociations ouvertes et honnêtes peuvent aboutir à des résultats mais un nombre croissant de grands fournisseurs de logiciels semblent déterminés à imposer des conditions de licence injustes qui enferment les clients dans leur écosystème et excluent les fournisseurs de services cloud européens », affirme Francisco Mingorance, secrétaire général du Cispe, dans un communiqué. « Nous devons systématiquement confronter ces pratiques déloyales ».