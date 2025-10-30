Nommé à la tête des ventes de SentinelOne France il y a trois semaines, Alexandre Pierrin-Néron partage sa feuille de route et détaille sa stratégie partenaires.

Channelnews : Pourquoi avoir rejoint SentinelOne ?

Alexandre Pierrin-Néron : Après trente ans dans l’IT – chez EMC, Cisco, HP, BMC ou encore Lacework – j’avais envie de revenir dans la cybersécurité, un univers que je connais bien pour avoir lancé CyberReason en France. Ce qui m’a séduit chez SentinelOne, c’est la solidité de ses fondations et la pertinence de sa trajectoire : l’entreprise a bâti une position de leader sur le marché de l’EDR/XDR (détection et réponse aux menaces sur les postes de travail) – sur lequel elle détient environ 35 % de parts de marché en France – , et elle accélère désormais vers la plateformisation de la cybersécurité avec trois piliers : EDR/XDR, CNAPP (sécurité des applications cloud natives) et SIEM (gestion des informations et des événements de sécurité). Les récentes acquisitions d’Observo AI et de Prompt Security illustrent cette vision. Ces rachats permettent à SentinelOne d’aborder deux enjeux majeurs : la rationalisation des données de sécurité pour réduire les coûts d’ingestion dans les SIEM, et la sécurisation des usages de l’IA générative (cartographie du shadow AI, sécurisation des développements, protection contre l’exfiltration de données).

Channelnews : Quelles sont vos priorités et votre feuille de route ?

Alexandre Pierrin-Néron : Ma mission est d’accompagner SentinelOne dans sa transformation d’une société encore perçue comme une scale-up cantonnée au marché de l’EDR vers une organisation mature – SentinelOne a franchi cet été le cap du milliard de dollars d’ARR et s’approche désormais de la rentabilité – jouant dans la même cour que des acteurs tels que Microsoft, Palo Alto Networks et CrowdStrike. Cela passe par davantage de structure et de rigueur dans la vente – je viens d’entreprises pratiquant la méthodologie d’optimisation des processus de vente MEDDIC – et par une gouvernance accrue avec nos partenaires.

Channelnews : Dans ce contexte, à quelles évolutions doit s’attendre votre écosystème partenaires ?

Alexandre Pierrin-Néron : Notre stratégie demeure 100 % indirecte. Nous allons continuer de miser sur la qualité : SentinelOne France s’appuie aujourd’hui sur un écosystème mature constitué d’une demi-douzaine de partenaires dits de Tier 1 (gérés en direct) : Advens, I-Tracing, Nomios, Orange Cyber Défense, SNS Security et Synetys, ainsi que sur le distributeur Exclusive Networks pour animer l’écosystème élargi. L’objectif : construire des business plans communs et faire monter nos partenaires sur la vente de valeur autour de la plateforme complète. Tout en approfondissant notre ancrage auprès des MSSP locaux, je souhaite par ailleurs renforcer notre présence chez les grands intégrateurs globaux.