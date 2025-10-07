Julien Mouton (photo) rejoint l’intégrateur francilien arcITek au poste de directeur général. Passé par Cheops, MTI et surtout Tersedia, dont il a piloté l’activité pendant près d’une décennie, Julien Mouton occupait depuis trois ans le poste de directeur France de l’irlandais Origina (spécialiste du support tiers pour les environnements IBM). Disposant d’une solide expérience dans les services d’infrastructure et le développement commercial, Julien Mouton a vocation à épauler Taniel Doniguian, président et actionnaire majoritaire, dans l’accélération de la croissance. Il est notamment chargé de renforcer la dynamique de recrutement, « d’accentuer l’empreinte de l’entreprise sur les services managés » et de préparer l’expansion territoriale de l’entreprise au-delà de l’Île-de-France, qui représente aujourd’hui plus de 90 % du chiffre d’affaires.

Son arrivée s’inscrit dans un contexte de stabilité retrouvée du capital après la sortie en 2024 du cofondateur Yann Valains et celle, en juillet dernier, de l’ex-Antemeta Étienne Lecoq, qui avait repris une partie de ses parts – et parti depuis créer sa propre entreprise. « Il y a eu une divergence de stratégie », résume sobrement Taniel Doniguian. 15 % du capital de l’entreprise est désormais détenu par les salariés.

Ces péripéties n’ont pas empêché ArcITek de clore son exercice fin septembre sur une croissance de l’ordre de 10 %, proche de 30 M€ de chiffre d’affaires, au-delà des 27,5 M€ prévus. L’entreprise, qui compte une trentaine de collaborateurs, a également amélioré significativement sa rentabilité grâce à la montée en puissance de ses activités récurrentes, qui pèsent désormais 2,5 M€ de facturations annuelles. En 2026, l’objectif est stabiliser le chiffre d’affaires mais de porter les services managés à 3,5 M€.

ArcITek amorce également un développement autour de l’intelligence artificielle, en s’appuyant sur son expertise d’intégrateur d’infrastructures. La société vient ainsi de nouer un partenariat avec une société spécialisée dans le développement de solutions basées sur l’IA. ArcITek met à sa disposition des plateformes Dell équipées de GPU Nvidia. « Nous n’avons pas vocation à accompagner les clients dans la définition de leurs besoins fonctionnels ou le développement de cas d’usage. Mais notre valeur ajoutée, c’est de déployer la quincaillerie nécessaire pour faire tourner ces cas d’usage », note Taniel Doniguian.

