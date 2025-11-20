L’opérateur cloud Blue (ex Bretagne Télécom) annonce l’acquisition d’Openhost, spécialiste nantais des solutions Microsoft 365 et Azure. Cette opération tombe à point nommé pour consolider son offre en cloud hybride, juste avant l’inauguration fin 2025 de son second datacenter à Nantes (photo).

L’acquisition, avec 13 collaborateurs certifiés Microsoft, apporte à Blue une équipe spécialisée dans l’orchestration des architectures hybrides. Blue entend répondre aux clients qui souhaitent conjuguer souveraineté des données et flexibilité du cloud public avec hébergement de leurs workloads privés dans le datacenter de Nantes (certifié ISO 27001 et HDS) et débordement sur le cloud public Azure.

Les équipes Openhost sont intégrées au sein de Blue et conservent leur localisation à Nantes pour assurer la continuité de service et la proximité client.

« Avec Openhost, nous rapprochons le cloud public des territoires, sans renoncer à la maîtrise locale. Nos équipes nantaises orchestrent des environnements hybrides où le privé et public coexistent au service des usages métiers. Cette combinaison répond à une demande claire : du cloud proche, opérable et porté par des experts », résume dans un communiqué Nicolas Boittin, le PDG de Blue.

L’acquisition s’inscrit dans la trajectoire de croissance de Blue, à la fois organique et par acquisitions. L’opérateur qui revendique 2.500 entreprises clientes pour un effectif d’environ 200 collaborateurs, vise un chiffre d’affaires de 55 M€ en 2025 contre 45 M€ 2024.