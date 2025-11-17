Gartner publie son premier Magic Quadrant consacré aux plateformes d’évaluation de l’exposition (Exposure Assessment Platforms ou EAP). Cette première version remplace le Guide du marché pour l’évaluation des vulnérabilités.

Selon Gartner, les « plateformes d’évaluation de l’exposition (EAP) permettent de découvrir, d’analyser et de hiérarchiser les expositions d’une organisation, telles que les vulnérabilités, les lacunes de conformité, les actifs non gérés et les erreurs de configuration des actifs, sur l’ensemble de sa surface d’attaque, y compris (mais sans s’y limiter) les environnements externes, internes, cloud et les postes utilisateurs. »

Le marché est très concurrentiel avec 20 acteurs sélectionnés dans ce rapport. Le spécialiste américain de la gestion du risque Tenable se distingue en étant positionné au plus haut niveau en termes de capacité d’exécution et de vision globale. Il devance ainsi les deux autres leaders que sont Rapid7 et Qualys.

Tenable est distingué pour sa couverture étendue de la surface d’attaques (environnements on-premise, cloud, d’IA, d’identités, d’OT et conteneurisés), pour sa forte présence sur le marché et pour son analyse intégrée des menaces et de l’exposition aux vulnérabilités.

Pour Mark Thurmond, co-CEO de Tenable, cette distinction est « une véritable reconnaissance de l’approche que nous avons adoptée pour identifier les changements survenus dans la surface d’attaque et pour fournir de manière proactive à nos clients des moyens de surveiller et d’éliminer les expositions dans leurs environnements. »

Gartner met toutefois en garde sur certaines limitations de la plateforme Tenable One. Le cabinet déplore l’absence de modèles personnalisés pour la priorisation et des procédures de correction limitées, qui ne permettent pas de simuler l’impact des modifications de configuration. Il regrette également un déploiement sur site plus complexe et offrant moins de capacités que l’offre SaaS.

Également classée leader par IDC et Forrester cette année, Tenable revendique accompagner plus de 44 000 entreprises dans la réduction de leur risque grâce à sa plateforme Tenable One.

Nos lecteurs ont lu ensuite


Systèmes intégrés : Nutanix et HP entrent dans le quadrant des leaders
Beaucoup de changements dans cette édition 2015 du Quadrant magique des systèmes intégrés. Le reflet des bouleversements du marché....

Microsoft annonce des Surface « AI PC » pensées pour Copilot et la réparabilité
En déclinant ses Surface Pro et Surface Laptop en AI PC, Microsoft a souhaité parler exclusivement aux entreprises avec des machines pensées pour Copilot et la réparabilité mais sans originalité. Le grand public et l’innovation...

Systèmes intégrés : HPE prend la tête du quadrant magique avec EMC
On dit souvent que le marché de l’IT va très vite. C’est particulièrement vrai pour les systèmes convergents où aucune position n’est acquise. C’est en tout cas ce qui ressort de la dernière mouture du...

Quadrant Magique 2023 pour le SD-WAN
Cette année, le Quadrant magique Gartner pour le SD-WAN inclut 14 entreprises, dont les leaders des réseaux Cisco et HPE Aruba, les géants de la sécurité Fortinet et Palo Alto Networks, ainsi que VMware et...

Nutanix et VMware dominent toujours le marché de l’hyperconvergence
Gartner vient de publier son Magic Quadrant 2021 dédié aux solutions logicielles d’hyperconvergence. Un marché devenu clé alors que bien des DSI se tournent vers les solutions HCI pour moderniser leurs infrastructures, simplifier le quotidien...