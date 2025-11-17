Gartner publie son premier Magic Quadrant consacré aux plateformes d’évaluation de l’exposition (Exposure Assessment Platforms ou EAP). Cette première version remplace le Guide du marché pour l’évaluation des vulnérabilités.

Selon Gartner, les « plateformes d’évaluation de l’exposition (EAP) permettent de découvrir, d’analyser et de hiérarchiser les expositions d’une organisation, telles que les vulnérabilités, les lacunes de conformité, les actifs non gérés et les erreurs de configuration des actifs, sur l’ensemble de sa surface d’attaque, y compris (mais sans s’y limiter) les environnements externes, internes, cloud et les postes utilisateurs. »

Le marché est très concurrentiel avec 20 acteurs sélectionnés dans ce rapport. Le spécialiste américain de la gestion du risque Tenable se distingue en étant positionné au plus haut niveau en termes de capacité d’exécution et de vision globale. Il devance ainsi les deux autres leaders que sont Rapid7 et Qualys.

Tenable est distingué pour sa couverture étendue de la surface d’attaques (environnements on-premise, cloud, d’IA, d’identités, d’OT et conteneurisés), pour sa forte présence sur le marché et pour son analyse intégrée des menaces et de l’exposition aux vulnérabilités.

Pour Mark Thurmond, co-CEO de Tenable, cette distinction est « une véritable reconnaissance de l’approche que nous avons adoptée pour identifier les changements survenus dans la surface d’attaque et pour fournir de manière proactive à nos clients des moyens de surveiller et d’éliminer les expositions dans leurs environnements. »

Gartner met toutefois en garde sur certaines limitations de la plateforme Tenable One. Le cabinet déplore l’absence de modèles personnalisés pour la priorisation et des procédures de correction limitées, qui ne permettent pas de simuler l’impact des modifications de configuration. Il regrette également un déploiement sur site plus complexe et offrant moins de capacités que l’offre SaaS.

Également classée leader par IDC et Forrester cette année, Tenable revendique accompagner plus de 44 000 entreprises dans la réduction de leur risque grâce à sa plateforme Tenable One.