Le géant étatsunien des puces AMD annonce des revenus record de 9,25 milliards de dollars pour le troisième trimestre 2025, soit une hausse de 36% en glissement annuel, ainsi que 1,24 milliard de dollars de bénéfice net (+61% d’une année sur l’autre).

« Nous avons réalisé un trimestre exceptionnel, avec un chiffre d’affaires et une rentabilité historiques, témoignant d’une forte demande pour nos processeurs hautes performances EPYC et Ryzen ainsi que pour nos accélérateurs d’IA Instinct », déclare Lisa Su, la PDG du fabricant de processeurs (cf. photo). « Nos performances record au troisième trimestre et nos prévisions solides pour le quatrième trimestre marquent une nette accélération de notre croissance. Le développement de notre offre de calcul haute performance et la forte croissance de notre activité d’IA pour centres de données contribuent à une augmentation significative de notre chiffre d’affaires et de nos bénéfices ».

AMD s’attend à un chiffre d’affaires d’environ 9,6 milliards de dollars au prochain trimestre et prévoit de tripler ses bénéfices d’ici 2030.

En attendant, des analystes se demandent si AMD va continuer de faire produire ses semi-conducteurs à Taïwan, chez TSMC, ou si le groupe va finir par s’approvisionner dans la division Foundry de son concurrent Intel pour éviter de payer de lourdes taxes d’importation aux Etats-Unis.