L’équipementier réseaux allemand Lancom Systems signe un accord de distribution avec Kappa Data pour renforcer son développement en France et se positionner comme alternative européenne souveraine aux fabricants extraterritoriaux.

Lancom Systems précise proposer une offre complète de routeurs WAN, de commutateurs LAN, de points d’accès WiFi, de pare-feux, de SD-WAN et une supervision centralisée via sa plateforme de gestion de cloud. « Certaines gammes sont conçues et fabriquées en Allemagne », ajoute le fournisseur.

Si Lancom Systems était déjà distribué en France par son grossiste historique Ipsteel et par le VAD EET, la directrice commerciale France de Lancom, Isabelle Sinegre, se félicite de cette nouvelle alliance avec « un acteur channel expérimenté » dont l’équipe avant-vente de 7 personnes couvre l’ensemble du territoire français. Objectif : accompagner les partenaires revendeurs et intégrateurs dans l’Hexagone pour de nouveaux déploiements, migrations ou réponses à des appels d’offres publics et leur proposer de la formation, du support et des certifications.

