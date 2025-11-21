Cloud Temple devient le premier fournisseur de cloud européen à obtenir la certification Gaia-X Label level 3. Ce label établit que ses services cloud sont conformes aux plus hauts standards européens de sécurité, de transparence, d’interopérabilité et d’indépendance technologique.

Gaia-X est une initiative cloud souveraine européenne visant à développer une infrastructure de données commune à travers l’établissement de standards. Sa certification comprend un niveau standard et 3 niveaux optionnels progressifs. Le niveau 1 atteste d’une conformité de base aux normes européennes de protection et de sécurité des données tandis que le niveau 3 représente le niveau de conformité le plus élevé.

Gaia-X Label level 3 ne peut être décerné qu’à des entreprises dont le siège est en Europe. Ce niveau atteste que les données sont traitées exclusivement en Europe et sans être accessibles à des parties extérieures. Il impose des critères de certification exigeants validés de manière impartiale par des Organismes d’évaluation de la conformité tiers.

Ce niveau de certification le plus élevé préfigure le futur schéma européen EUCS High+, et garantit une protection complète vis-à-vis des juridictions non européennes, offrant ainsi un cadre de confiance aligné sur les valeurs et les exigences du marché européen.

Déjà qualifié SecNumCloud par l’ANSSI en France et conforme au référentiel C5 du BSI en Allemagne, Cloud Temple combine désormais ces trois cadres de référence. Pour les fournisseurs de services cloud, un cadre de confiance européen serait justement un atout pour ne plus avoir à certifier leurs services pays par pays. L’ANSSI et le BSI se sont déjà engagés à définir conjointement des critères opérationnels alignés sur le futur EUCS.

Gaia-X s’inscrit également dans une stratégie sur plusieurs années visant à fédérer les acteurs européens, des constructeurs aux intégrateurs, pour offrir des services cloud souverains à grande échelle. Cloud Temple s’inscrit dans cette démarche en collaborant étroitement avec des acteurs comme Thales, Atos, T-Systems et le CEA.

« Nous devons construire une Europe du cloud fondée sur la confiance, pas sur la dépendance, le label Gaia-X niveau 3 apporte enfin un langage commun entre États, entreprises et institutions », déclare dans un communiqué Sébastien Lescop, directeur général de Cloud Temple. « C’est la base industrielle qui permettra à l’Europe d’exister technologiquement, d’innover librement et de peser durablement dans le numérique mondial. »