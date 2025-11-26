À moins d’un an de la première échéance, la réforme de la facturation électronique obligatoire redessine en profondeur la chaîne de valeur du numérique. Pour décrypter les opportunités et les risques pour les partenaires IT, ChannelNews vous donne rendez-vous le mercredi 10 décembre à partir de 9h15 pour une émission en direct.

Le compte à rebours est lancé. Dès le 1er septembre 2026, toutes les entreprises assujetties à la TVA en France devront être capables de recevoir des factures électroniques, tandis que les grandes entreprises et ETI devront également les émettre. Avec près de 8 millions d’entreprises concernées, cette transformation crée un marché colossal où intégrateurs, MSP, distributeurs et éditeurs doivent rapidement se positionner.

Mais cette réforme est à double tranchant. D’un côté, les Plateformes Agréées (ex-PDP) offrent bien plus qu’un simple service de conformité : reporting avancé, intégration ERP, pilotage des flux financiers. De l’autre, un risque de désintermédiation plane si ces nouveaux acteurs captent directement la valeur auprès des clients finaux. Comment les professionnels de la distribution IT peuvent-ils transformer cette contrainte en opportunité ? Quels nouveaux services à forte valeur ajoutée développer ? Comment anticiper la pénurie de compétences face à l’afflux de demandes ?

Pour répondre à ces questions stratégiques, nous aurons le plaisir de recevoir Philippe Akerman, Directeur Activité Finance Process Automation chez Viseo, Patrick Chemla, Dirigeant de Gexell, David Dardilhac, Responsable Offre ERP chez 4Cad, Eric de Bruyn, Directeur de Magellan Consulting, Corina Fontaine, Partner Paiements et Infrastructure de Marché chez OnePoint, Sylvain Lipa, Dirigeant de BLC, et Cécilia Lopes, Directrice générale associée d’EBS Group. Ils seront accompagnés par notre sponsor Olivier Rajzman, Directeur France de DocuWare.

Au programme de cette matinée : le partage de valeur avec les PDP, les points de complexité technique pour les intégrateurs (formats, API, interfaçage ERP/PDP/PPF), les nouvelles sources de revenus à exploiter, l’accélération de la migration vers le Cloud et les ERP SaaS, et la valorisation des données de facturation comme actif stratégique pour bâtir de nouvelles offres (analyse, IA, prévision de trésorerie, scoring ESG…).

Ne manquez pas cette émission dédiée à l’un des chantiers les plus structurants pour le channel en 2025-2026. Réservez dès maintenant votre accès gratuit : https://www.01channel.fr/index.php?matinale=10-decembre-2025

Rendez-vous le mercredi 10 décembre à 9h15 !