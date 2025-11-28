Lenovo lance ses Services de Reconditionnement Certifiés (Lenovo Certified Refurbishment Services) en France et dans 13 autres pays en Europe. Le constructeur souhaite ainsi apporter à ses clients une solution structurée pour prolonger la durée de vie de leurs actifs informatiques existants et favoriser leur redéploiement interne.

Trois niveaux de services sont proposés via le portail Lenovo Service Connect allant du rafraîchissement léger au remplacement de pièces mineures et jusqu’au reconditionnement complet. Le processus de reconditionnement est rigoureux, impliquant une inspection approfondie, un effacement sécurisé des données, la réparation éventuelle des appareils à l’aide exclusive de pièces d’origine (OEM-certified quality) et la remise à neuf esthétique.

Pour assurer la fiabilité des équipements reconditionnés, ces derniers sont assortis d’une garantie OEM renouvelée. Une option de mise à niveau de la mémoire est également proposée.

L’initiative s’inscrit dans une démarche d’économie circulaire, cherchant à réduire les déchets électroniques et à aider les entreprises à atteindre leurs objectifs de durabilité tout en optimisant leurs budgets informatiques.

Lenovo rejoint ainsi d’autres constructeurs comme HP qui a lancé un programme équivalent sur certaines de ses gammes de PC et d’imprimantes.

