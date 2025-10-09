L’intégrateur français ACKnowledge, spécialisé en cybersécurité et services managés, intègre la société uQuidIT.co, également experte en cybersécurité. Arnaud Cassagne, le CEO d’ACKnowledge, répond à nos questions depuis Monaco où se tient actuellement la 25ème édition des Assises de la Sécurité.

Channelnews : Pourquoi cette acquisition ?

Arnaud Cassagne : Nous voulons devenir un acteur de référence sur le marché de la cybersécurité en France. Avec cette opération, nous bénéficions d’une expertise et d’un maillage territorial renforcés. uQuidIT.co est un partenaire reconnu pour ses compétences en design, déploiement et exploitation d’infrastructures critiques. Cette opération nous permet également d’étendre notre présence en Région Sud (PACA), Occitanie, Nouvelle Aquitaine et Martinique.

Channelnews : Quelle est la structure de uQuidIT ?

Arnaud Cassagne : Basée à Sophia-Antipolis, la société a été fondée par Stéphane Perez en 2017. Le dernier CA de uQuidIT était d’un peu moins d’un million d’euros pour l’exercice clos en juin 2024. L’entreprise compte six personnes, basées à Bordeaux, Toulouse, Antibes et en Martinique. Elles ont chacune au moins 10 ans d’expérience en cybersécurité, près de 30 ans pour certaines. Elles associent séniorité, expertise et sens du service. Elles ont en particulier des compétences réseaux que beaucoup de personnes moins expérimentées n’ont pas. Le fait d’avoir un collaborateur en Martinique est un atout dans l’optique de proposer un service en continu (« follow the sun »). Un projet pour plus tard sera donc de recruter une personne en Nouvelle Calédonie.

Channelnews : Quels sont les expertises et partenaires clés de uQuidIT.co ?

Arnaud Cassagne : uQuidIT.co est experte dans la conception et la mise en œuvre d’infrastructures sécurisées, notamment autour du Zero Trust, de l’approche DevOps appliquée à la sécurité (DevSecOps), du firewalling, de l’automatisation du déploiement des pare-feu, de la gestion des règles de sécurité. Ses clients œuvrent notamment dans l’aéronautique, le commerce en ligne, l’assurance-mutuelle, le service public. Ses partenaires clés sont Fortinet, F5, Hashicorp et Tufin. A ce sujet, uQuidIT.co dispose d’un vrai savoir-faire Tufin, reconnu sur le territoire.

Channelnews : Quelles sont les complémentarités/synergies attendues de l’acquisition ?

Arnaud Cassagne : Nous connaissons les équipes uQuidIT.co depuis de nombreuses années et avons déjà travaillé sur des projets communs à plusieurs reprises : audit technique et d’architecture, design d’architecture et intégration. Pour ma part, je connais Stéphane, le CEO de uQuidIT, depuis 20 ans au moins. ACKnowledge travaille déjà avec Fortinet, F5 et Hashicorp, en tant que partenaires historiques. Grâce à uQuidIT, nous allons gagner un nouveau partenaire : Tufin. Au-delà des synergies métiers, nous partageons avec uQuidIT.co une culture d’entreprise centrée sur l’expertise, la créativité et le service client.

Channelnews : S’agit-il d’un rachat à 100% ?

Arnaud Cassagne : Oui, c’est une acquisition à part entière… pour un montant que nous ne dévoilerons pas, comme c’est souvent le cas.

Channelnews : Qu’est-il prévu pour Stéphane Perez et son équipe ?

Arnaud Cassagne : Stéphane est embarqué dans l’actionnariat en tant qu’associé d’ACKnowledge à part entière. Il devient notre cinquième associé, en plus des quatre associés fondateurs. Toute son équipe nous rejoint. Des réunions d’échange ont été organisées pour faciliter l’intégration. Si nous perdions l’équipe de uQuidIT.co, l’opération aurait été vaine. Celle-ci va pouvoir travailler sur un ‘scope’ un peu plus large qu’auparavant, tout en conservant son mode de fonctionnement.

Nous servons aujourd’hui 194 clients – grands comptes, ETI, PME et organisations publiques – et réalisons un CA de près de 10 millions d’euros. Avec uQuidIT.co, nous sommes désormais 29 personnes : 22 ingénieurs et 7 commerciaux.