En juillet dernier, une fuite avait révélé que Google préparait la convergence entre ChromeOS et Android. L’annonce avait alors suscité beaucoup de spéculations. Depuis le Qualcomm Summit 2025, les intentions du géant californien se précisent : Google et Qualcomm travaillent main dans la main pour faire émerger une nouvelle génération de PC fonctionnant sous Android.

ChromeOS, malgré plus de dix ans d’existence, n’a jamais vraiment percé au-delà du marché de l’éducation aux États-Unis. Les Chromebooks ont trouvé leur place dans les salles de classe, mais n’ont pas réussi à séduire massivement le grand public ni les entreprises. Google a exploré plein de pistes différentes pour étendre la portée de son ChromeOS notamment en y ajoutant une certaine compatibilité avec les applications Android et Linux ou en produisant son ChromeOS Flex pour séduire les possesseurs de PC en quête d’un remplacement à Windows 10. Autant de projets sans grand succès. Parallèlement, le géant américain a un temps semblé vouloir métamorphoser Android, voire l’abandonner, en poursuivant des projets de mobilité comme Fuschia OS.

Finalement, revirement total de situation, Google semble désormais tout miser de nouveau sur Android. C’est bien Android dans sa vision XR qui est destiné à animer la future génération de lunettes de réalité étendue et de casques XR.

Surtout Google semble définitivement décider à tourner la page ChromeOS en faisant plus ou moins converger ses deux plateformes. Objectif, tout parier sur Android en l’enrichissant de vraies fonctionnalités Bureau (quitte à s’inspirer de ChromeOS et de ce qu’Apple a magnifiquement réussi avec la dernière version d’iPadOS et son multitâche vraiment « Desktop Style ») et bien évidemment de fonctionnalités IA avancées embarquées et animées par Gemini.

Le mariage de ChromeOS et Android va accoucher de PC Android sous Snapdragon X2

Lors du Qualcomm Summit qui se tenait à Hawaï cette semaine, Qualcomm et Google ont « teasé » l’arrivée prochaine (probablement fin 2026) des « Android PC » ! Sameer Samat, responsable de l’écosystème Android, a confirmé que « l’expérience ChromeOS va rester, mais sa base technologique sera désormais Android ». En clair, les futurs ordinateurs estampillés Google ne tourneront plus sur un système parallèle, mais sur une version d’Android adaptée aux grands écrans et aux usages de productivité.

De son côté, le patron de Qualcomm, Cristiano Amon, n’a pas caché son enthousiasme : « J’ai vu le projet, c’est incroyable. Il concrétise la vision de convergence entre le mobile et le PC. Je suis impatient d’en avoir un ». Une déclaration qui souligne l’ambition de ce partenariat : proposer une alternative crédible à Windows et macOS, en s’appuyant sur la puissance des nouvelles puces Snapdragon X2 Elite et sur l’écosystème d’apps et jeux Android.

Rick Osterloh, vice-président en charge des appareils et services chez Google, en dévoilé à peine plus sur la stratégie expliquant : « Nous construisons ensemble une base technique commune pour nos produits sur PC et systèmes de bureau. C’est une manière de tirer parti de tout le travail accompli sur notre pile d’IA, avec les modèles Gemini, l’assistant et l’ensemble de notre communauté d’applications et de développeurs ».

L’idée n’est pas seulement de faire tourner des applications mobiles sur un ordinateur portable, mais bien d’offrir une expérience complète de bureau, avec gestion avancée des fenêtres, compatibilité avec les écrans externes et intégration native de l’IA. Google promet que Gemini, déjà omniprésent sur smartphones, sera au cœur de ces nouveaux PC.

Il y a encore beaucoup à faire pour offrir l’expérience continue entre PC sous Android et smartphone sous Android à laquelle tout le monde s’attend. Microsoft a mis des années à fiabiliser et rendre réellement utile son app « Mobile connecté » sous Windows. Force est de constater que la firme a fini par y arriver et que les dernières moutures sont réellement réussies. Mais on peut aller encore plus loin dans l’intégration comme l’a démontré Apple. Sur le papier, un « Android PC » est une très jolie promesse. Mais il ne sera pas simple de contrer Windows pour autant. Néanmoins, Android PC débarquera sur un marché encore neuf et naissant : celui des Copilot+ PC ou « AI PC ». Et cela lui donne plus de chances de trouver rapidement sa place.

D’un autre côté, l’annonce de futurs Android PC éclaire sous un nouveau jour l’acquisition l’an dernier de Cameyo par Google. Sa technologie de virtualisation des applications Windows permettrait de répondre aux besoins des utilisateurs et entreprises de conserver des applications Windows tout en adoptant Android PC.

Android bénéficie d’une notoriété et d’une adoption incomparables. Si Google parvient à transposer cette force sur le PC, l’équilibre du marché pourrait être profondément bouleversé. Microsoft a vraiment de quoi s’inquiéter.