Cheops Technology annonce un Tour de France en 10 étapes, dont l’objectif est de « renforcer la compétitivité et la souveraineté numérique des PME, ETI et collectivités françaises ». Au programme : des conférences, des ateliers pratiques et des temps d’échange.

Un communiqué précise les thématiques abordées, à savoir : la cybersécurité, l’intelligence artificielle (IA) et le cloud souverain. Plus particulièrement : le déploiement des grands modèles de langage (LLM) en entreprise, la sauvegarde hybride ou encore la virtualisation de serveurs.

Pour mémoire, Cheops Technology est une entreprise de distribution et de services numériques, d’origine bordelaise. Le groupe revendique 750 collaborateur·rice·s dans 12 implantations et un chiffre d’affaires de plus de 200 millions d’euros en 2024.

Les partenaires de Cheops associés à cette série d’événements régionaux ont une solide notoriété mais ne sont pas tous français ou européens, loin s’en faut : Microsoft (Etats-Unis), HPE (Etats-Unis), IBM (Etats-Unis), Dell Technologies (Etats-Unis), Aruba Networks (Etats-Unis), Fortinet (Etats-Unis), Commvault (Etats-Unis), Systancia (France), Scality (France), NetApp (Etats-Unis), Trend Micro (Etats-Unis) et Varonis (Etats-Unis).

Cheops précise exploiter huit centres de données en France et rappelle que les solutions d’infrastructures qu’elle utilise ne sont pas soumises au Cloud Act étasunien : « Elles sont obligatoirement déconnectées des fournisseurs éditeurs ou constructeurs informatiques qui ne peuvent en aucun cas accéder aux données hébergées. L’enjeu n’est pas de se couper des meilleures technologies mondiales mais de garantir que leur usage se fasse dans un cadre souverain et maîtrisé »

Les 10 étapes du Tour, dans le détail :

  1. Bordeaux, le 5 novembre 2025
  2. Toulouse, le 6 novembre 2025
  3. Rouen, le 19 novembre 2025
  4. Lille, le 20 novembre 2025
  5. Lyon, le 27 novembre 2025
  6. Nancy, le 2 décembre 2025
  7. Strasbourg, le 3 décembre 2025
  8. Orléans, le 9 décembre 2025
  9. Nantes, le 10 décembre 2025
  10. Paris, le 11 décembre 2025

Une autre étape initialement prévue à Aix en Provence le 25 novembre est reportée à une date ultérieure en 2026.

