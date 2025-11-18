La principale fédération des industriels des télécoms, InfraNum, publie un guide de 80 pages sur les centres de données de proximité, à destination des PME, ETI et collectivités locales.

« Ces datacenters de taille intermédiaire ne sont pas une version réduite des grands centres, mais bien une réponse adaptée à des besoins spécifiques. Ils répondent à des enjeux de souveraineté et de maîtrise locale des données, s’inscrivent dans des démarches RSE exigeantes, favorisent la valorisation énergétique et la mutualisation des ressources, et redonnent confiance aux acteurs publics comme privés dans leur indépendance numérique », déclare Ilham Djehaich, la présidente d’Infranum (cf. photo).

Le dernier baromètre d’InfraNum et Covage, « Fibre et usages numériques en entreprise 2025 », révèle en effet une appétence des PME pour les datacenters de proximité et les offres d’hébergement souveraines.

Didactique, le guide réalisé par InfraNum, la Banque des Territoires et DCmag, revient sur les différents types de datacenters existant dans le monde. Il explique, par exemple, la différence entre un hyperscaler et un datacenter de proximité. Il précise aussi les choix possibles pour l’hébergement des données, allant du on-premise au PaaS/IaaS/SaaS, en passant par des combinaisons hybrides, en fonction des besoins et de la criticité des données. Il revient également sur la mesure de l’impact environnemental, sur les technologies de refroidissement et sur le cadre règlementaire entourant les centres de données de proximité.

Nos lecteurs ont lu ensuite


InfraNum anticipe 6.400 créations nette d’emplois dans la fibre en 2019
Selon InfraNum (pour Infrastructure Numérique, anciennement la FIRIP) qui regroupe les industriels des réseaux d’initiative publique, avec un prévisionnel de 6.400 recrutements la fibre optique devrait être l’un des plus gros pourvoyeurs de nouveaux emplois en...

Eurofiber rejoint la Fédération française des Télécoms
Eurofiber, opérateur d’infrastructures numériques de nouvelle génération, rejoint les leaders français de l’industrie des Télécoms en intégrant la Fédération française des Télécoms. Aujourd’hui, avec près de 10 000 km de fibre optique, le groupe est en mesure...

Ilham Djehaich succède à Philippe Le Grand à la présidence d’InfraNum
InfraNum vient de renouveler ses instances et de se choisir pour la première fois une présidente. Ilham Djehaich, Directrice Générale d’Altitude Infra THD, a été élue à l’unanimité et succède à Philippe Le Grand, qui...

Formation professionnalisante, fusion SIN et RGPD : la rentrée bien remplie de la Fédération Eben
Dans sa dernière newsletter, la fédération des entreprises du bureau et du numérique passe en revue les résultats et avancées enregistrés sur les différents dossiers qu’elle traite. Nous en avons retenu trois principaux. La fédération...

Affaire Kosc : les associations d’opérateurs montent au créneau pour défendre le maintien d’un opérateur de gros neutre sur la fibre
L’affaire Kosc continue de faire des vagues dans le monde des télécoms. Coup sur coup l’Aota (l’Association des opérateurs télécoms alternatifs), la Fédération Eben (fédération des entreprises de bureautique et du numérique qui regroupe 2.000...