La principale fédération des industriels des télécoms, InfraNum, publie un guide de 80 pages sur les centres de données de proximité, à destination des PME, ETI et collectivités locales.

« Ces datacenters de taille intermédiaire ne sont pas une version réduite des grands centres, mais bien une réponse adaptée à des besoins spécifiques. Ils répondent à des enjeux de souveraineté et de maîtrise locale des données, s’inscrivent dans des démarches RSE exigeantes, favorisent la valorisation énergétique et la mutualisation des ressources, et redonnent confiance aux acteurs publics comme privés dans leur indépendance numérique », déclare Ilham Djehaich, la présidente d’Infranum (cf. photo).

Le dernier baromètre d’InfraNum et Covage, « Fibre et usages numériques en entreprise 2025 », révèle en effet une appétence des PME pour les datacenters de proximité et les offres d’hébergement souveraines.

Didactique, le guide réalisé par InfraNum, la Banque des Territoires et DCmag, revient sur les différents types de datacenters existant dans le monde. Il explique, par exemple, la différence entre un hyperscaler et un datacenter de proximité. Il précise aussi les choix possibles pour l’hébergement des données, allant du on-premise au PaaS/IaaS/SaaS, en passant par des combinaisons hybrides, en fonction des besoins et de la criticité des données. Il revient également sur la mesure de l’impact environnemental, sur les technologies de refroidissement et sur le cadre règlementaire entourant les centres de données de proximité.