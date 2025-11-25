Un mauvais signal pour Nvidia. Selon The Information, Meta serait en pourparlers avec Google pour utiliser ses unités de traitement tensoriel (TPU) dans ses centres de données à partir de 2027. En outre, Meta envisagerait de louer des TPU via Google Cloud dès l’année prochaine.

Google a lancé sa première génération de TPU en 2018, conçue initialement pour former ses modèles d’IA et assurer une partie de ses charges de travail cloud. Avec sa septième génération « Iron Wood » lancée cette année, Google dispose désormais d’une puce d’accélération puissante et efficiente, parfaitement positionnée pour répondre aux besoins d’inférence à très grande échelle de ses clients.

Si, comme il est prévu, Meta investit des milliards de dollars dans ces TPU, cela validerait la technologie de Google et l’érigerait comme sérieux rival de Nvidia.

L’action Nvidia accusait le coup mardi à Wall Street avec une baisse de plus de 6% en ouverture de séance. AMD perdait pour sa part plus de 8%, son statut de chalenger direct de Nvidia étant également remis en question.

