Les chercheurs de Kyutai, le laboratoire français d’intelligence artificielle fondé en 2023 par Xavier Niel, Rodolphe Saadé et Eric Schmidt, annoncent le lancement de Gradium, start-up spécialisée dans l’intelligence artificielle vocale.

Née d’un spin-off en septembre dernier, la jeune pousse est sortie du mode furtif mardi, après avoir bouclé un financement d’amorçage massif de 60 millions d’euros. Le tour de table a été conduit par FirstMark Capital et Eurazeo, avec le soutien des mécènes historiques de Kyutai – Eric Schmidt (ex-PDG de Google), Xavier Niel (Iliad, Free) et Rodolphe Saadé (CMA CGM) et d’autres investisseurs tels que Korelya Capital et Amplify Partners ou encore Yann LeCun.

La startup est dirigée par Neil Zeghidour, l’un des premiers chercheurs de Kyutai, qui a été rejoint par une équipe fondatrice expérimentée, notamment Olivier Teboul (Google Brain), Laurent Mazaré (Google DeepMind/Jane Street) et Alexandre Défossez (Meta).

Gradium entend capitaliser sur les travaux menés au sein de Kyutai et ses modèles de pointe comme Moshi. Ce dernier s’affranchit du passage par une transcription textuelle (speech-to-text) pour privilégier une architecture de type « speech-to-speech » directe. Cette méthode permet de réduire drastiquement la latence et d’atteindre des temps de réponse se rapprochant ainsi du rythme naturel de la conversation humaine.

« Notre ambition est claire : devenir la pierre angulaire technique de la technologie vocale mondiale en éliminant les compromis traditionnels entre naturel, rapidité et coût, afin que les expériences vocales réalistes et interactives ne soient plus l’exception, mais la norme » fait valoir la startup sur son blog.

Ses premiers produits de transcription et de synthèse vocale sont déjà opérationnels et disponibles en 5 langues (français, anglais, allemand, espagnol et portugais). Ils visent à alimenter les applications vocales en santé, support client, recherche de marché, PNJ dans les jeux vidéo, avatars publicitaires et auraient déjà séduits de premiers clients.

Légende photo : De gauche à droite : Olivier Teboul (directeur technique), Alexandre Défossez (directeur scientifique), Neil Zeghidour (Directeur général), Laurent Mazaré (Directeur du développement. Crédit : Gradium.

