Dans un contexte où les prix de la mémoire vive s’envolent, Raspberry Pi lance une nouvelle version du Raspberry Pi 5 à 1 Go de RAM pour un prix abordable de 45 dollars. Toutefois, l’entreprise augmente les prix de plusieurs autres modèles de Raspberry Pi 4 et 5 qui incluent davantage de mémoire vive.

Le patron de Pi, Eben Upton, explique que les prix des RAM de faible densité n’augmentent pas autant que ceux de plus haute densité. La société dispose donc d’une certaine marge de manœuvre au niveau du 1 Go. « La pression actuelle sur les prix de la mémoire, alimentée par la concurrence des infrastructures d’IA, est douloureuse mais temporaire », souligne Eben Upton dans un article de blog.

Le modèle 2 Go de la gamme Pi 5 passe de 55 dollars à 60 dollars ; la version 16 Go passe de 120 dollars à 145 dollars. Certains modèles de Raspberry Pi 4 sont également concernés par les hausses de prix : la version 4 Go augmente de 5 dollars pour atteindre 60 dollars et la version 8 Go passe de 75 à 85 dollars. Le Compute Module 5 de 16 Go voit également son prix augmenter de 20 dollars.

Les prix des modèles Pi 4 de plus faible densité, du Pi 3 Model B+ et des cartes antérieures restent inchangés, tout comme celui du Pi Zero.

Les changements de prix officiel en euros ne sont encore connus.

 

 

 

