Eloquant, éditeur français de solutions SaaS de centre de contact (CCaaS) et de voix du client (VoC), obtient la certification Hébergeur de Données de Santé (HDS) sur les six niveaux de référence de l’organisme de certification l’Afnor, ainsi que le renouvellement de ses certifications ISO 27001 et ISO 27701.

« L’obtention de la certification HDS sur les six niveaux représente un défi technique et organisationnel majeur », souligne Quentin Chaigne, ingénieur en sécurité des systèmes d’information chez Eloquant, dans un communiqué. « Elle garantit à nos clients une traçabilité complète, un accès et une résilience optimale de leurs données. Au-delà des acteurs de la santé, cette certification bénéficiera à l’ensemble de nos clients qui le souhaiteront – banques, assurances, mutuelles, services publics, énergies – qui manipulent des données sensibles et exigent les plus hautes garanties de sécurité. C’est un investissement qui sécurise leurs opérations et renforce leur conformité réglementaire ».

« Ces certifications illustrent notre engagement de longue date en faveur de la protection des données de nos clients », déclare Laurent Duc, président d’Eloquant. « Nous investissons massivement dans nos infrastructures et nos processus pour garantir à nos clients un niveau de confiance optimal, quel que soit leur secteur d’activité ». 

L’éditeur de solutions pour la relation client revendique être l’un des rares acteurs du marché CCaaS à proposer un tel niveau de garanties.

