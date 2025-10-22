Netgear vient d’annoncer la nomination de Luca Marinelli au poste de Head of Europe, en remplacement de Sylvain Demenz, jusqu’ici VP Sales EMEA de l’équipementier réseau californien. Fort d’un long parcours au sein des organisations italiennes et européennes de grandes marques de la tech (Citrix, Microsoft, Cisco, Exclusive Networks, Check Point, Alludo…), Luca Marinelli aura pour mission de déployer la nouvelle stratégie Enterprise de Netgear en Europe.

Ancien directeur channel EMEA chez Cisco et ex-CEO d’Exclusive Networks Italie, il apporte à Netgear une double expertise du channel et de la cybersécurité. Il aura notamment pour tâche de développer le portefeuille clients entreprise, renforcer le réseau de distribution et étendre la collaboration avec les fournisseurs de services managés (MSP), au moment où le groupe accélère sur le marché des réseaux d’entreprise. Une nouvelle dynamique soutenue par l’intégration récente des solutions de sécurité SASE d’Exium et par une approche partenaires axée sur la valeur.