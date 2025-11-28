L’ESN Inetum devient partenaire stratégique d’OVHcloud. Les deux entreprises collaborent ensemble depuis plusieurs années et ont mené des projets d’infrastructures IT sécurisées d’envergure dans les secteurs de la santé et du retail en 2025.
« En devenant Strategic Partner d’OVHcloud, nous affirmons notre volonté de développer un écosystème cloud de confiance, performant et respectueux des réglementations. Ce partenariat nous permet de conjuguer innovation et responsabilité pour accompagner nos clients dans leurs projets les plus critiques », déclare François Fleutiaux, le PDG de la région Euromed d’Inetum.
Lors du sommet annuel d’OVHcloud, le 20 novembre 2025 à Paris, François Fleutiaux est également reparti avec le prix de partenaire mondial de l’année pour Inetum.
« Décerner à Inetum le titre de Partner of the Year Monde consacre une alliance qui crée de l’impact réel pour nos clients. Leur maîtrise des environnements cloud et leur capacité à industrialiser des projets critiques en font un partenaire stratégique pour OVHcloud », affirme Caroline Comet-Fraigneau, Chief Revenue Officer d’OVHcloud. « Cette distinction reconnaît leur excellence, leur constance et leur contribution déterminante à notre écosystème. Ensemble, nous allons continuer à accélérer la transformation numérique avec un cloud ouvert, souverain, sécurisé et durable ».
Pour mémoire, Inetum est en 12ème position du classement 2025 des ESN & ICT en France, réalisé par Numeum et KPMG.