À quelques mois de l’ouverture d’IT Partners 2026, l’événement de référence du Channel français s’annonce comme un moment clé pour l’écosystème IT & Tech. Florian Lafitte, Directeur des ventes RX France / IT Partners, nous dévoile les cinq atouts majeurs qui font de ce salon bien plus qu’une simple vitrine : un véritable accélérateur de business pour les exposants.

ChannelNews : Florian Lafitte, IT Partners revient les 4 et 5 février 2026 à Paris La Défense Arena. Quelle est votre promesse aux exposants qui hésiteraient encore à participer ?

Florian Lafitte : Dans un secteur IT & Tech en constante évolution, IT Partners n’est pas simplement un salon : c’est le rendez-vous stratégique du Channel. Participer, c’est bien plus que présenter vos solutions – c’est propulser votre entreprise au cœur d’un écosystème d’affaires unique, rencontrer des décideurs, générer des leads qualifiés et bâtir des partenariats durables. Notre ambition est claire : faire de ces deux journées un investissement rentable et mesurable pour chaque exposant.

ChannelNews : Concrètement, comment les exposants peuvent-ils optimiser leur génération de leads lors d’IT Partners ?

Florian Lafitte : C’est là que notre plateforme ITP Connect fait toute la différence. Avec cet outil de rendez-vous d’affaires, les exposants ciblent directement les prospects qui comptent pour eux. Ils peuvent planifier des rencontres avant même l’événement et s’assurer de rentabiliser chaque minute sur place. C’est un accélérateur de business redoutablement efficace ! Fini les rencontres au hasard : vous savez exactement qui vous allez rencontrer et pourquoi. Cela transforme complètement le ROI d’une participation.

ChannelNews : Au-delà de la génération de leads, quel est le profil des visiteurs que les exposants vont rencontrer ?

Florian Lafitte : IT Partners réunit chaque année l’ensemble de la communauté Channel IT & Tech : revendeurs, intégrateurs, ESN, MSP, grossistes, éditeurs et fabricants. C’est l’endroit idéal pour présenter vos innovations aux acteurs qui façonnent le marché et accélérer votre développement commercial. Nous parlons ici de décideurs, de gens qui ont un pouvoir d’achat et qui recherchent activement des solutions pour leurs clients. C’est cette qualité d’audience qui fait la valeur d’IT Partners.

ChannelNews : Vous évoquez souvent la notion de partenariats. En quoi IT Partners favorise-t-il ces alliances stratégiques ?

Florian Lafitte : Exposer à IT Partners, c’est bien plus qu’une simple visibilité : c’est l’occasion de créer de véritables alliances. En rencontrant de nouveaux acteurs et en consolidant vos relations existantes, vous construisez des synergies porteuses pour l’avenir de votre entreprise. Le Channel fonctionne sur la confiance et les relations humaines. Ces deux jours permettent de créer ou de renforcer des liens qui vont bien au-delà du salon. Nous voyons régulièrement des partenariats stratégiques naître d’une rencontre lors d’IT Partners.

ChannelNews : Dernier argument pour convaincre les indécis : comment mesurez-vous le retour sur investissement d’une participation à IT Partners ?

Florian Lafitte : Sur deux dimensions essentielles. D’abord, la visibilité : IT Partners, c’est deux jours de présence intense auprès de milliers de professionnels qualifiés. C’est l’opportunité de renforcer votre image de marque, de lancer vos nouveautés ou de positionner votre entreprise comme un acteur incontournable du Channel. Ensuite, le ROI concret et mesurable : participer à IT Partners, c’est un investissement stratégique où chaque contact, chaque rendez-vous et chaque opportunité peut se transformer en nouveau contrat, en partenariat ou en source de croissance. L’impact de votre présence se mesure bien au-delà du salon, sur les mois qui suivent. En résumé : exposer à IT Partners 2026, c’est investir dans votre croissance, renforcer votre réseau et donner une nouvelle dimension à votre business.

Pour devenir exposant à IT Partners 2026 :

Contactez dès aujourd’hui l’équipe commerciale pour définir vos objectifs, découvrir le plan du salon et choisir la meilleure formule d’exposition : https://bit.ly/4hi94MO

Rendez-vous les 4 & 5 février 2026 à Paris La Défense Arena