Dix jours après la fermeture des écoles et des commerces non essentiels, une semaine après la mise en confinement de la population, comment s’adaptent les prestataires IT à cette situation exceptionnelle ? Témoignages*.

Patrice Foliard, président de Groupe Infragest

« Beaucoup de clients ont bloqués leur paiement, y compris certaines grosses entreprises »

L’activité de Groupe Infragest est-elle affectée par les mesures de confinement ? Si oui, dans quelle proportion ?

Oui car beaucoup de nos clients nous ont demandées de reporter leurs commandes en cours.

Quelles activités sont le plus affectées et à l’inverse quelles sont celles qui le sont le moins ?

Les interventions sur site sont repoussées sine die pour 80% des clients. Les demandes de support, fortes la semaine dernière, commencent à se réduire fortement.

Avez-vous pris (ou prévu de prendre) des mesures de chômage partiel ? Le pouvez-vous ?

Oui on l’a fait mais la DIRRECTE semble débordée (Impossible de se connecter au site, peu ou pas de retour de leur part).

Dans le cas où l’activité de votre entreprise baisserait et où elle ne serait pas éligible au chômage partiel, quelles alternatives s’offrent à vous ?

Licenciement économique.

Êtes-vous inquiet pour la solvabilité de vos clients ?

Oui très inquiet. Beaucoup de clients ont bloqués leur paiement, y compris certaines grosses entreprises.

Pensez-vous qu’il soit encore possible de revenir rapidement au niveau d’activité d’avant crise une fois les mesures de confinement levées ou pensez-vous qu’il faudra de toute façon adapter la voilure ?

Il faudra adapter la voilure dans tous les cas car l’économie prendra plusieurs mois voire un semestre avant de repartir durablement.

Jean Christophe Accorsi, président de JCD Groupe (Moselle)

« On ne peut plus rien livrer et plus rien recevoir »

L’activité de JCD Groupe est-elle affectée par les mesures de confinement ? Si oui, dans quelle proportion ?

Si je savais répondre, cela serait bien… Nous sommes en plein de dedans. Le plus gros problème : plus de transporteur pour la région Grand-Est… autre que pour la nourriture et les hôpitaux. Donc …tout s’arrête ! On ne peut plus rien livrer et plus rien recevoir. Nous ne faisons que dépanner en hotline nos clients. Cette semaine va être cruciale.

Avez-vous pris (ou prévu de prendre) des mesures de chômage partiel ? Le pouvez-vous ?

80 effectifs au chômage partiel pour le moment.

Êtes-vous inquiet pour la solvabilité de vos clients ?

Il va y avoir de l’abus et de vrais soucis je pense.

Pensez-vous qu’il soit encore possible de revenir rapidement au niveau d’activité d’avant crise une fois les mesures de confinement levées ou pensez-vous qu’il faudra de toute façon adapter la voilure ?

Il va falloir s’adapter, les mentalités vont changer je pense. Cela va être compliqué de rattraper ce retard. Car juillet août arrivent à grand pas et cela n’a jamais été bon pour l’informatique.

Olivier Poelaert, président du groupe de services et de distribution IT Cyllene

« L’impact est faible à ce jour… »

Il est encore trop tôt à mon sens pour tirer des conclusions, nous sommes bien évidemment impactés comme tout le monde mais je pense que nombre de sociétés attendent les décrets, il est donc difficile de prédire aujourd’hui ce que nous contredirons vraisemblablement demain… Une chose est certaine en revanche deux semaines représentent 1/26ème d’une année, c’est-à-dire une récession de 4% si les activités étaient totalement à l’arrêt ce qui n’est pas le cas. L’impact est donc faible à ce jour… Qu’en sera-t-il demain ?… Mystère.

Pascal Chavernac, dirigeant de Sigma Méditerranée (Aude)

« Il va y avoir beaucoup de « casse » économique »

L’activité de Sigma Méditerranée est-elle affectée par les mesures de confinement ? Si oui, dans quelle mesure ?

Comme toutes les entreprises nous sommes affectés par ces mesures car la très grande majorité de nos clients sont totalement ou partiellement arrêtés.

Quelles activités sont le plus affectées et à l’inverse quelles sont celles qui le sont le moins ?

Toutes les activités dans le BTP et de commerces sont arrêtées par contre nos clients dans l’agroalimentaire fonctionnent même plus qu’avant.

Avez-vous pris (ou prévu de prendre) des mesures de chômage partiel ? Le pouvez-vous ?

Nous avons mis les activités commerciales en chômage partiel et une partie de l’administratif en chômage partiel partiel

Dans le cas où l’activité de votre entreprise baisserait et où elle ne serait pas éligible au chômage partiel, quelles alternatives s’offrent à vous ?

Si par malheur le chômage partiel n’était pas éligible cela pourrait avoir de graves conséquences pour l’avenir, mais heureusement que le Groupe Sigma dispose de bonnes capacités financières.

Êtes-vous inquiet pour la solvabilité de vos clients ?

Oui très inquiet !

Pensez-vous qu’il soit encore possible de revenir rapidement au niveau d’activité d’avant crise une fois les mesures de confinement levées ou pensez-vous qu’il faudra de toute façon adapter la voilure ?

Il faudra adapter la voilure car il va y avoir beaucoup de « casse » économique et beaucoup d’entreprises ne pourront pas s’en relever.

Didier​ Pichon, vice president sales de l’intégrateur MTI France

« Nous venons de décider la mise en œuvre d’un chômage partiel pour notre activité commerce & négoce »

L’activité de MTI France est-elle affectée par les mesures de confinement ? Si oui, dans quelle mesure ?

L’activité de MTI est double : vente de solutions technologiques et prestations de services (intégration, maintenance et services managés).

Dans ce cadre, l’impact du confinement est fort sur la vente de solutions, car les projets sont retardés, mais notre activité services est encore fortement active depuis 1 semaine, de même que les 2 semaines à venir.

Avez-vous pris (ou prévu de prendre) des mesures de chômage partiel ? Le pouvez-vous ?

Ce confinement étant inédit, l’activité n’a pas été ralentie la 1ère semaine, mais il plane une très grosse incertitude sur la continuité de l’activité au cours des 3 prochaines semaines, c’est la raison pour laquelle nous venons de décider la mise en œuvre d’un chômage partiel pour notre activité commerce & négoce (incluant nos métiers liés au design d’architecture), mais la partie service liée aux projets en cours de nos clients ne sera, sans doute, mise en activité partielle que sur un calendrier progressif sur les 3 prochaines semaines.

Dans le cas où l’activité de votre entreprise baisserait et où elle ne serait pas éligible au chômage partiel, quelles alternatives s’offrent à vous ?

MTI est une entreprise solide du point de vue de son actionnariat (Endless capital dispose d’un LOB IT d’un capital de 500M£), dans le cas improbable où la mise en activité partielle de l’état ne serait pas accordée, nous procéderons à un ralentissement des nombreux investissements prévus, mais aucun licenciement ou réduction de l’appareil de production n’est prévu à court terme. La durée du confinement étant incertain, les plans économiques sont bien entendu soumis au conditionnel.

Êtes-vous inquiet pour la solvabilité de vos clients ?

Nos services financiers ne sont pas inquiets dans l’immédiat de la solvabilité de nos clients, tant les mesures gouvernementales en France et dans le reste de l’Europe vise à éviter toute faillite, nous sommes plus inquiets du respect des dates de paiement des projets actuels pour lesquels l’allongement des durées de règlements mettrait notre trésorerie locale en difficulté.

Pensez-vous qu’il soit encore possible de revenir rapidement au niveau d’activité d’avant crise une fois les mesures de confinement levées ou pensez-vous qu’il faudra de toute façon adapter la voilure ?

Le retour à une activité d’avant-crise dépendra de la durée du confinement, selon mon expérience, en cas de dépassement de l’inactivité au-delà de début mai, rendrait très difficile notre chiffre d’affaire du trimestre à fin juin; de plus, un plan global de prise de congés massif en avril permettrait d’éviter une surenchère d’absence au mois de mai, déjà très clairsemé par les différents ponts… Avril en confinement, mai en congés, il ne resterait que le mois de juin pour le business avant à nouveau 2 mois de quasi absence en juillet août…..

Christian Maertens, dirigeant de Com-AS (Nord)

« Nous travaillons à 30 % »

L’activité de Com-as est-elle affectée par les mesures de confinement ? Si oui, dans quelle mesure ?

C’est la bérézina du point de vue de l’approvisionnement en matériel, serveur, ordinateur. Plus rien depuis plus d’un mois. On maintient simplement l’assistance aux clients sur les infrastructures existantes, autant dire que nous travaillons à 30 %.

Avez-vous pris (ou prévu de prendre) des mesures de chômage partiel ? Le pouvez-vous ?

C’est en cours depuis plusieurs jours mais entre la demande de code d’accès, l’accréditation que nous devons attendre, et les problèmes techniques pour déclarer cela fait une semaine et je n’ai toujours pas pu faire de déclaration.

Dans le cas où l’activité de votre entreprise baisserait et où elle ne serait pas éligible au chômage partiel, quelles alternatives s’offrent à vous ?

L’emprunt car les commandes perdues ne seront jamais rattrapées on ne pourra pas trouver de personnel même si les commandes doublaient après cette période. Le report des charges c’est bien mais ce n’est que des reports.

Êtes-vous inquiet pour la solvabilité de vos clients ?

Pas trop, même s’il y a eu un net recul des règlements.

Pensez-vous qu’il soit encore possible de revenir rapidement au niveau d’activité d’avant crise une fois les mesures de confinement levées ou pensez-vous qu’il faudra de toute façon adapter la voilure ?

Je pense que l’activité reviendra mais normalement mais on ne pourra compenser la perte.

Taniel Doniguian, directeur général d’ArcITek (Hauts-de-Seine)

« Les projets chez nos clients sont en stand by » « Cette crise laissera des traces »

L’activité d’Arcitek est-elle affectée par les mesures de confinement ? Si oui, dans quelle mesure ?

Nous subissons comme tout le monde le confinement. Nos équipes projets ne peuvent plus intervenir et les projets chez nos clients sont en standby. Certains de nos clients subissent une baisse drastique d’activité.

Quelles activités sont le plus affectées et à l’inverse quelles sont celles qui le sont le moins ?

Notre activité projet infrastructures est au point mort, alors que l’activité hébergement et masterisation PC bat son plein.

Notre activité support reste opérationnelle à 100%.

Nous avons reçu de grosses commandes avant le confinement pour la mise en place du télétravail chez nos clients, nous les honorons.

Avez-vous pris (ou prévu de prendre) des mesures de chômage partiel ? Le pouvez-vous ?

Partiellement mais nous l’envisageons à terme.

Dans le cas où l’activité de votre entreprise baisserait et où elle ne serait pas éligible au chômage partiel, quelles alternatives s’offrent à vous ?

Le chômage partiel (ou plutôt le terme utilisé par le gouvernement qui est activité partielle).

Êtes-vous inquiet pour la solvabilité de vos clients ?

Oui, cette crise laissera des traces.

Pensez-vous qu’il soit encore possible de revenir rapidement au niveau d’activité d’avant crise une fois les mesures de confinement levées ou pensez-vous qu’il faudra de toute façon adapter la voilure ?

Non, nous avons pris les mesures idoines pour être opérationnel à la reprise, d’autant qu’on a un carnet de commande plein. Tout a été mis en place pour sauvegarder l’emploi et ne pas hypothéquer l’avenir.

Thierry Palandri, président de Horizon Groupe (Microstore)

Notre activité est concernée sur le court terme en raison des fermetures totales ou partielles chez nos clients.

Nous utilisons les mesures mises en place par le gouvernement.

La volatilité actuelle rend inutile toute vision et nous pilotons le plus finement nos opérations afin de servir au mieux nos clients et répondre présents. Nous souhaitons ainsi leur permettre de limiter les dysfonctionnements informatiques.

Guillaume Dubois, président de Soluceo (Isère)

« Nous prévoyons une année 2020 qui sera réalisée sur 6 mois »

L’activité de Soluceo DGPF est-elle affectée par les mesures de confinement ? Si oui, dans quelle proportion ?

Oui Côté Activité, SOLUCEO est affectée par les mesures de confinement.

Sur la partie Distribution :

75% de nos clients sont actuellement fermés et en télétravail.

80% des livraison de matériels sont annulés faute de service de réception chez nous clients

25% de nos clients sont encore en totale activité (Transporteurs, Cliniques privées, CHU, Industrie Alimentaire, Industrie Pharmaceutique)

Stock nul pour la plupart des grossistes

Délai à 3 mois chez les Constructeurs en BTO

Sur la partie Services :

90% des prestations de Services prévues sur site ont été modifiées en prestation de Services à distance via télétravail

Seulement 10% des prestations de Services ont été annulées

Notre activité Centre de Services et Support a vu un pic de 200% de croissance depuis 15 jours

Quelles activités sont le plus affectées et à l’inverse quelles sont celles qui le sont le moins ?

Impact = forte décroissance sur la distribution

Impact = forte croissance des services

Avez-vous pris (ou prévu de prendre) des mesures de chômage partiel ? Le pouvez-vous ?

Demande de chômage partiel faite auprès de l’état il y a déjà 5 jours sans aucun retour pour 30% de nos effectifs (commerciaux et administratifs). Nous attendons la décision mais nous pensons fortement qu’elle sera refusée !

Dans le cas où l’activité de votre entreprise baisserait et où elle ne serait pas éligible au chômage partiel, quelles alternatives s’offrent à vous ?

Aucune alternative, c’est bien cela qui est alarmant !

Êtes-vous inquiet pour la solvabilité de vos clients ?

Oui, 1ère alerte les clients Grands Comptes (CA > 500 M€) demandent des décalages de 90 à 120 jours de paiement sur les factures de Janvier et Février échues… Les petits clients sont très inquiets car ils sont au bout de chaîne.

Pensez-vous qu’il soit encore possible de revenir rapidement au niveau d’activité d’avant crise une fois les mesures de confinement levées ou pensez-vous qu’il faudra de toute façon adapter la voilure ?

Non, nous prévoyons une année 2020 qui sera réalisée sur 6 mois. Nous prévoyons entre 3 et 6 mois d’activité très faible (30% de l’activité annuelle). Nous n’avons aucun signal d’un rattrapage car les clients vont tous devoir serrer les budgets

Dominique Plottier, président d’Access Group (Haute-Savoie)

« J’ai bon espoir sur la possibilité de revenir à un niveau d’activité d’avant crise »

L’activité d’Access Diffusion est-elle affectée par les mesures de confinement ? Si oui, dans quelle proportion ?

Evidemment… Nos activités logistiques (approvisionnement, livraisons, déploiements, …) ont été suspendues “jusqu’à nouvel ordre“. En clair il n’est pas possible d’envisager la poursuite de ces activités puisqu’elles supposent d’une part une continuité de toute la chaîne (ce qui n’est plus le cas chez les grossistes et les constructeurs qui ne peuvent ni s’engager sur des délais ni sur des livraisons) et d’autre part d’exposer des collaborateurs alors que nous avons le devoir de garantir leur sécurité. Outre la légitime protection de la santé de nos collaborateurs nous ne souhaitons pas prendre le risque d’une condamnation pénale si un collaborateur rencontre un problème de nature à le mettre en danger lors d’une intervention.

Quelles activités sont le plus affectées et à l’inverse quelles sont celles qui le sont le moins ?

Outre les activités sus mentionnées qui concernent principalement nos populations administratives, ADV,marketing et collaborateurs technique en externalisation ou en prestation sur site client, les différents sites ont été fermés. Nonobstant, les populations du centre de service, de nos activités d’hébergement, les chefs de projets, les ISR, les développeurs et les managers sont tous organisés en télétravail avec une activité qui reste soutenue pour le traitement d’incident, l’accompagnement à l’organisation des clients pour le télétravail et la gestion à distance d’un certain nombre d’opérations sur le SI.

Avez-vous pris (ou prévu de prendre) des mesures de chômage partiel ? Le pouvez-vous ?

Toutes les populations qui ne peuvent plus exercer sont déclarées en chômage partiel, notre service RH s’assure avec le concours des compétences juridique nécessaires, de le faire dans le respect et en fonction de l’évolutions des dispositions prises par le gouvernement.

Dans le cas où l’activité de votre entreprise baisserait et où elle ne serait pas éligible au chômage partiel, quelles alternatives s’offrent à vous ?

Compenser dans la mesure du possible avec les disponibilités de trésorerie, l’intelligence collective et si cela devient nécessaire en repoussant les échéances de règlement.

Êtes-vous inquiet pour la solvabilité de vos clients ?

Pour certains d’entre eux oui, mais la priorité n’est pas à cette expectative, nos interventions ne sont pas guidées par cette possibilité dans le contexte actuel.

Pensez-vous qu’il soit encore possible de revenir rapidement au niveau d’activité d’avant crise une fois les mesures de confinement levées ou pensez-vous qu’il faudra de toute façon adapter la voilure ?

Cela reste conditionné par la durée de ce confinement mais j’ai bon espoir sur la possibilité de revenir à un niveau d’activité d’avant crise. Néanmoins nous perdrons tous une partie significative de notre chiffre d’affaire sur 2020.

*Ces témoignages ont été recueillis par e-mail le lundi 23 mars