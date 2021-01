Les dépenses mondiales en matière de cybersécurité devraient augmenter de 10% et atteindre 60,2 milliards de dollars cette année estime Canalys. Les entreprises adaptant leur infrastructure aux nouvelles architectures cloud et aux nouvelles configurations de travail, la nécessité de se protéger contre les vulnérabilités potentielles devient de plus en plus urgente. Les entreprises vont ainsi investir dans des domaines tels que « la sécurité des terminaux, la sécurité du réseau, la sécurité du Web et des e-mails, la sécurité des données, les analyses de vulnérabilité et de sécurité et la gestion des identités et des accès », croit savoir le cabinet d’analyse qui indique que plus de 12 milliards d’enregistrements contenant des informations personnelles identifiables, auraient été compromis d’une manière ou d’une autre l’année dernière et que les attaques de ransomwares ont augmenté de 60%.

« Les plus grandes menaces sont toujours celles qui ne sont pas encore connues. La découverte de l’attaque Sunburst à la fin de 2020, résultant d’un code malveillant injecté dans la plateforme de gestion informatique SolarWinds Orion largement utilisée, et de l’infiltration ultérieure dans d’autres systèmes, le souligne », a déclaré Matthew Ball, analyste en chef de Canalys. « Les recours à des services professionnels de cybersécurité en réponse à ce dernier problème seront l’un des nombreux facteurs qui contribueront à un investissement soutenu cette année, en particulier dans les nouvelles solutions visant à atténuer les menaces émergentes. Le recours à des abonnements complémentaires offrant de nouvelles fonctionnalités, les produits sécurisant le cloud et fournis via le cloud, ainsi que les mises à niveau des solutions existantes seront les principaux moteurs de l’expansion. La nécessité pour les organisations d’adopter des approches à plusieurs niveaux et holistiques, combinée à la formation de sensibilisation des salariés, à la protection et à la sauvegarde des données, à la détection des menaces et des vulnérabilités et à leur réponse resteront d’une importance cruciale. »

Les solutions de cybersécurité qui devraient connaître la croissance la plus rapide cette année sont la sécurisation du Web et de la messagerie électronique (+12,5%), les analyses de vulnérabilité et de sécurité (+11,0%) et la sécurisation des points de terminaison (+10,4%), qui restera un élément essentiel de la sécurité en raison du développement du télétravail.

Canalys avertit toutefois que la croissance prévue de 10% pourrait se limiter à 6,6% si les mesures actuelles imposées par la pandémie (confinements, couvre-feux, fermetures…) entravaient les activités et les investissements au-delà du premier semestre.