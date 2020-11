Avec 124,5 millions d’unités livrées, les ordinateurs portables, y compris les tablettes, ont vu leurs ventes bondir de 23% sur un an au cours du deuxième trimestre. Selon Canalys, qui nous livre ces chiffres, Lenovo a dominé le marché mondial avec 23,5 millions de tablettes, ordinateurs portables et ordinateurs de bureau expédiés, suivi de près par Apple avec 22,1 millions de mac et d’iPad. HP, Dell et Samsung complètent le top cinq.

Le cabinet d’analyse relève une envolée de Chromebooks dont les ventes ont bondi de 122% pour atteindre 9,4 millions d’unités livrées. En croissance de 88%, les détachables (tablettes et ordinateurs portables) se sont également arrachés. Cette envolée profite à HP (34,1% de part de marché, Lenovo (18,9%), Dell (14,7%), Acer (14,2%) et Asus (11,4%). « Les Chromebooks sont devenus la pièce maîtresse de la réponse numérique du segment de l’éducation à la pandémie de Covi-19 », estime Ishan Dutt, analyste chez Canalys. « L’incertitude quant au déroulement des trimestres scolaires demeure au premier plan des esprits des enseignants confrontés aux verrouillages et aux protocoles sanitaires. En conséquence, les établissements se sont tournés vers les Chromebooks pour fournir en urgence une solution relativement économique et facile à gérer, garantissant un minimum de perturbations au cours de l’année scolaire. »

Le segment des tablettes se porte également à merveille avec des ventes en hausse de 43 à 44,3 millions d’unités. « Les tablettes sont revenues d’entre les morts car elles offrent l’équilibre parfait entre mobilité et puissance de calcul à un large éventail de prix pendant une période aussi cruciale », commente Victoria Li, analyste chez Canalys, qui constate qu’en chute libre depuis 2015 le marché des tablettes vient d’enchaîner deux trimestres de croissance. « Les tablettes sont un choix naturel pour les nouveaux utilisateurs de PC qui souhaitent travailler avec quelque chose de simple et abordable. L’extension naturelle d’Android et d’iOS sur les tablettes facilite la tâche des parents, des étudiants et des éducateurs qui ont essayé l’apprentissage à distance pour la première fois de leur vie et qui préfèrent la facilité d’installation des applications qu’offrent ces plateformes. » Selon elle, les tablettes jouent par ailleurs un rôle important dans la transformation numérique des entreprises. « Les tablettes seront au cœur de chaque transformation numérique à venir », ajoute-t-elle. Le marché est nettement dominé par Apple (34,4% du marché) qui devance Samsung (20,4%), Huawei (11,5%), Amazon (11,3% et Lenovo (9,1%).

Moins plébiscités par les télétravailleurs et les entreprises, les ordinateurs fixes (y compris les stations de travail) ont en revanche vu leurs ventes chuter de 32%. De leur côté, les « tout en un » enregistrent une croissance de 7%.

growth Lenovo 23,486 18.9% 19,840 19.6% 11.6% Apple 22,075 17.7% 15,669 15.5% 40.9% HP 18,682 15.0% 16,863 16.6% 10.8% Dell 12,042 9.7% 12,141 12.0% -0.8% Samsung 9,983 8.0% 5,362 5.3% 86.2% Others 38,187 30.2% 31,567 31.1% 21.0% Total 124,457 100.0% 101,444 100.0% 22.7% Note: percentages may not add up to 100% due to rounding.

Source: Canalys PC Analysis (sell-in shipments), November 2020