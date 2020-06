Bonne nouvelle : HP France sent clairement une reprise de l’activité sur les PC depuis le début du déconfinement. En revanche les systèmes d’impression restent en berne. Quant aux mesures de soutien de la profitabilité et de la trésorerie des partenaires mise en œuvre mi-avril, elles sont plébiscitées. Le déconfinement du marché de l’IT vu par Michaël Albala, directeur du channel HP France.

Channelnews : Quel a été l’impact du Covid sur l’activité de HP France pendant la période de confinement ? On a vu qu’au niveau mondial, HP avait enregistré une chute de 11% de son chiffre d’affaires sur son deuxième trimestre fiscal clos fin avril. On voit notamment que les notebooks ont tiré leur épingle du jeu avec une croissance de 5%. En revanche, les desktops affichent une baisse de 23% et l’activité impression recule de 19%.

Michaël Albala : À l’annonce du confinement, les entreprises se sont organisées pour assurer la continuité de leur activité et permettre à leurs salariés de travailler à distance. Mais beaucoup d’entre eux travaillaient sur desktop. Il a fallu les équiper en notebooks. Au départ, on a eu beaucoup de difficultés d’approvisionnement occasionnant des ruptures à partir de fin mars. Il a fallu recourir à un pont aérien. On a pu enfin réapprovisionner à partir de la troisième semaine d’avril et commencer à rattraper le retard accumulé. Mais effectivement, la demande s’est surtout portée sur les notebooks au détriment des PC. IDC prévoit qu’il va y avoir un transfert de part de marché de l’ordre de 8 à 10 points des desktops vers les notebooks cette année. La part des notebooks dans les ventes totales de PC devrait ainsi passer de 56% à 66%, soit 2 notebooks vendu pour un PC de bureau.

Channelnews : Et quel a été l’impact du confinement sur le marché de l’impression ?

Michaël Albala : Le marché des imprimantes jet d’encre personnelles s’est littéralement envolé (+83% sur la période mi-mars-fin avril selon GfK) dopé par l’impression des attestations et des devoirs des enfants. Le marché des consommables associés à même été multiplié par trois. En revanche, le marché de l’impression de bureau s’est effondré. Sur les 7-8 premières semaines de confinement, le marché des services infogérés d’impression (MPS) a reculé de 50% avec des pointes à 70%, selon Context. Les ventes de systèmes d’impression ont plongé de 85%. Les spécialistes de l’impression a été quasiment à l’arrêt pendant cette période.

Channelnews : Dans ce contexte, avez-vous pris des mesures pour aider vos partenaires à traverser l’épreuve ?

Michaël Albala : Oui. Deux sortes de problèmes se sont posés pour les partenaires durant cette période : des problèmes de profitabilité et des problèmes de trésorerie. Dans le contexte du confinement, ils risquaient en effet de ne plus bénéficier de leurs marges arrière, faute de pouvoir atteindre les objectifs qui leur étaient assignés pour en bénéficier. D’où la décision de suspendre provisoirement les objectifs de l’ensemble des partenaires et de payer des remises dès le premier euro de vente. Pour calculer le montant de ces remises, on se calque sur le montant moyen des remises distribuées en 2019 au prorata des ventes réalisée. C’est le principe du flat rate. Nous avons appliqué ce principe sur les ventes du trimestre qui s’est achevé fin avril et le dispositif reste valable sur les ventes du trimestre en cours. Deuxième initiative : pour aider nos partenaires à préserver leur trésorerie, nous avons annoncé mi-avril un allongement de trente jours de leurs délais de paiement pour les achats passés jusqu’au 30 mai. Cette mesure est susceptible d’être prolongée sur le mois de juin. HP a investi 1,5 milliard dans ces deux mesures. Ces mesures très attendues par le réseau ont été très bien accueillies et sont massivement utilisées.

Channelnews : En cette troisième semaine de déconfinement, avez-vous repris une activité à peu près normale ?

Michaël Albala : Nous sommes revenus sur les niveaux d’activité de 2019 sur les PC. Nous avons beaucoup de demandes des petites entreprises qui se démènent pour reprendre leur activité le plus rapidement possible. Il faut avoir en tête que le marché du PC s’apparente à un véritable baromètre de l’activité économique globale du pays. Si les entreprises achètent des PC, c’est qu’elles font du business. On peut parler d’un petit effet de rattrapage. Nous avons même réajusté nos prévisions à la hausse et nous visons désormais une légère croissance de nos ventes par rapport à l’an dernier. En revanche, le marché de l’impression n’a pas encore repris. L’accès aux entreprises reste très limité. Les gens continuent de travailler de chez eux – c’est le cas chez HP où le retour généralisé au bureau n’est pas prévu avant septembre. Si bien que les imprimantes de bureaux continuent de fonctionner au ralenti.

Channelnews : Pensez-vous que les conditions économiques vont rester durablement dégradées ?

Michaël Albala : Même si la situation sanitaire s’améliore plus vite que prévu, le Covid va avoir un impact durable sur l’économie et sur les esprits. Toutes les entreprises vont devoir passer par un contrôle sévère de leurs dépenses. Et personne ne va prendre le risque d’organiser de gros événements pendant un certain temps.

Channelnews : Pensez-vous que cette crise va durablement changer la physionomie du marché IT et voyez-vous malgré tout poindre de nouvelles opportunités ?

Michaël Albala : Les modes de travail vont s’en trouver durablement transformés. Beaucoup d’entreprises réfléchissent à une redéfinition du partage du travail entre le bureau et le domicile et donc à réduire la surface de leurs locaux. Cela aura un impact sur l’activité de HP dans la mesure où cela risque d’entraîner un ralentissement du marché des équipements de bureau. À l’inverse cela devrait profiter à l’équipement du domicile. Cela devrait notamment bénéficier aux notebooks, notamment ceux disposant de raccourcis préprogrammés pour l’utilisation des outils de collaboration. Il va falloir aussi sécuriser ces environnements de travail à domicile. C’est clairement l’enjeu de HP pour les mois à venir : répondre à cette demande en fournissant des solutions complètes, intégrant le PC mais aussi le système d’impression, les outils de collaboration… pour équiper les domiciles.