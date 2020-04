Le pic de la crise sanitaire passé, les entreprises IT doivent commencer à réfléchir à leur stratégie de déconfinement. Comment vont-elles aborder la sortie de crise ? Le témoignage d’Ophélie Censier, marketing & communication manager de la société de services spécialisée sur les technologies Microsoft Exakis Nelite.

Channelnews : Quand pensez-vous que Exakis Nelite pourra reprendre une activité à peu près normale ? À quelles conditions ?

Ophélie Censier : Aujourd’hui l’activité a continué malgré le confinement grâce aux outils technologiques et à la mise en place du télétravail. Ces mesures ont permis à Exakis Nelite de soutenir ses clients et de les aider les clients dans les projets autour des outils collaboratifs tel que Teams. Ces projets sont le cœur des activités d’Exakis Nelite. Néanmoins, en ayant conscience que la crise n’est pas finie et que le déconfinement sera progressif, nous allons rouvrir l’ensemble des Agences Exakis Nelite dès le 11 mai et un retour à la normale total est envisagé vers septembre.

Channelnews : Sur quelles activités misez-vous en priorité en sortie de confinement ?

Ophélie Censier : La crise actuelle a mis en avant l’importance des postes de travail à distance, des postes de travail virtuels et donc simplement de pouvoir télétravailler. Les priorités iront aux sujets autour du Cloud pour assurer une continuité d’activité et/ou répondre aux besoins de puissance informatique accrue pour les sociétés très sollicitées par la crise. Toutes les entreprises petites et grandes devront étudier très rapidement l’usage de Cloud pour les prochaines crises ou en cas de re-confinement dû une éventuelle deuxième phase de contamination.

Channelnews : Vous attendez-vous à devoir réduire la voilure par rapport à l’avant-Covid ?

Ophélie Censier : Non, cette crise sanitaire est un moment difficile pour chacun d’entre-nous. Nous souhaitons privilégier la sauvegarde maximale de tous les emplois par l’utilisation des mesures gouvernementales. Nous souhaitons garder tous nos collaborateurs pour être prêts pour la sortie du confinement, sachant que le cœur de métier d’Exakis Nelite est le déploiement d’outils collaboratifs, essentiels en cette période de télétravail massif.

Channelnews : Quelles initiatives envisagez-vous pour soutenir l’activité de votre société dans un environnement économique profondément dégradé ?

Ophélie Censier : Nous allons chercher à innover en créant de nouvelles offres de sortie de confinement et de sortie de crise autour des solutions Microsoft. Nous allons écouter les nouveaux besoins de nos clients qui doivent préparer le déconfinement et la relance de leurs propres activités. Nous allons donc chercher à adapter nos offres et à adapter les compétences de nos équipes pour être prêts à accompagner les clients.

Channelnews : Constatez-vous des défauts de paiement ou des allongements des délais de paiement de la part des clients ? Si oui quels sont les typologies de clients et les secteurs les plus problématiques et comment envisagez-vous de vous en prémunir ?

Ophélie Censier : Nous constatons en effet des délais de règlement allongés pour certains de nos clients. Les secteurs les plus problématiques semblent être les secteurs les plus touchés par cette crise sanitaire et économique… Nous avons renforcé notre équipe de gestion administrative pour relancer nos clients et suivre leurs règlements.

Channelnews : Quelles initiatives votre entreprise prend-elle (ou envisage-t-elle de prendre) pour préserver sa trésorerie ? Avez-vous (ou prévoyez-vous d’avoir) recours aux différents dispositifs mis en place par le gouvernement (prêts garantis, fonds de solidarité…) ?

Ophélie Censier : Notre principale banque, le Crédit Agricole, qui nous accompagne depuis 10 ans a accepté la mise en place d’un PGE pour que nous ayons la trésorerie nécessaire pour traverser cette crise. Nous avons également utilisé l’activité partielle pour nos consultants qui ont vu leurs projets stoppés le 17 mars et nous avons décidé de compléter à 100% l’ensemble des salaires de tous nos consultants en activité partielle.

Channelnews : À quelles évolutions majeures du marché IT vous attendez-vous après le déconfinement ?

Ophélie Censier : Les DSI vont devoir repenser leur mode de fonctionnement et leurs relations avec les directions métiers et directions générales dans un environnement économique contraint, avec des réductions de budget. L’informatique est stratégique pour le développement business de toutes les entreprises et les DSI vont devoir faire plus avec moins dans les deux ans à venir…

Témoignage recueilli par courriel le 27 avril 2020