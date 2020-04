Le pic de la crise sanitaire passé, les entreprises IT doivent commencer à réfléchir à leur stratégie de sortie de déconfinement. Comment vont-elles aborder la sortie de crise ? Le témoignage de Jean-Marc Patouret, codirigeant groupe et directeur commercial d’ACESI.

Channelnews : Quand pensez-vous qu’Acesi pourra reprendre une activité à peu près normale ? À quelles conditions ?

Jean-Marc Patouret : Pas mal de dossiers d’intégration ont été mis en suspens et sont amenés à redémarrer progressivement dès le début du déconfinement. Si on y rajoute les commandes liées au métier de l’intégration qui sont parvenues pendant la période de confinement, nous nous attendons à une charge de travail intense les prochains mois.

Nous prenons toutes les dispositions pour que les missions puissent être effectuées en mode télétravail lorsque c’est possible (on va dire à 80% réalisable pour un projet d’intégration) et dans tous les cas si une partie des interventions nécessite une présence physique chez les clients, elle sera organisée dans le respect strict des règles d’hygiène. Une charte détaillée est sur le point d’être communiquée à nos collaborateurs et nous avons commandé tout le matériel nécessaire au respect de ces règles (masques, gel, gants, visières).

Les 5 à 6 prochains mois devraient donc être « normaux » en termes de charge et de revenu ! La question principale sera « quid de la suite » (est-ce que les investissements vont se poursuivre dans les prochains mois …) ?

Channelnews : Sur quelles activités misez-vous en priorité en sortie de déconfinement ?

Jean-Marc Patouret : Nos activités Infogérance, Cloud et Télécom sont parfaitement opérationnelles, se maintiennent bien et devraient continuer à se développer. Dès le début du déconfinement, notre attention se portera tout particulièrement sur les missions de conseil et d’intégration. Il va en effet s’agir de rattraper deux mois de retard dans les meilleures conditions possibles pour nos clients.

Channelnews : Vous attendez-vous à devoir réduire la voilure par rapport à l’avant-Covid ?

Jean-Marc Patouret : Nous ne prévoyons pas de réduire la voilure et nous avons même accueilli plusieurs nouveaux collaborateurs qui sont arrivés en pleine période de confinement. Par contre, les plans de poursuite du développement géographique prévus pour le 2ème semestre sont pour l’instant mis entre parenthèses, au moins le temps d’y voir plus clair…

Channelnews : Quelles initiatives envisagez-vous pour soutenir l’activité de votre société dans un environnement économique profondément dégradé ?

Jean-Marc Patouret : Nous avons le sentiment d’être bien organisés, notre équipe est soudée (et tout particulièrement actuellement) et nous avons du répondant financièrement pour affronter la crise.

La part des contrats d’abonnement est de plus en plus importante et ne serait-ce que sur la base de nos clients existants, nous pensons que les projets Conseil et Intégration en visibilité actuellement assureront à eux seuls une activité soutenue pour les prochains mois. Nous verrons donc le cas échéant en fonction de l’évolution de la situation, mais nous n’envisageons aucun plan d’allègement à cette heure.

Par ailleurs et pour différentes raisons liées à l’étendue de nos offres et à notre nouvelle organisation commerciale, nous pensons très sincèrement avoir au minimum les moyens de maintenir la cadence … !

Channelnews : Constatez-vous des défauts de paiement ou des allongements des délais de paiement de la part des clients ? Si oui quels sont les typologies de clients et les secteurs les plus problématiques et comment envisagez-vous de vous en prémunir ?

Jean-Marc Patouret : Nous avons reçu quelques messages de clients, nous indiquant qu’ils n’étaient plus en mesure de traiter le paiement des factures à cause du confinement. Ces décisions unilatérales ne sont pas très « friendly » mais restent heureusement très marginales. Les commerciaux sont sollicités pour négocier avec ces clients des solutions cohérentes pour toutes les parties.

Nous avons ensuite des clients historiques et/ou des clients qui figurent dans notre top 30, avec qui nous échangeons de manière proactive pour mettre en place des échéanciers étalés dans le temps. Nous sommes extrêmement sensibles aux difficultés que peuvent rencontrer certaines entreprises partenaires et nous ferons tout notre possible pour trouver des solutions d’accompagnement et pour répondre à leurs contraintes financières actuelles.

Je pense qu’il n’est pas nécessaire de s’attarder sur quels secteurs sont les plus touchés et quels secteurs continuent à avoir une activité forte, car les réponses semblent assez évidentes. Nous tentons de nous adapter à chaque cas de figure.

Channelnews : Quelles initiatives votre entreprise prend-elle (ou envisage-t-elle de prendre) pour préserver sa trésorerie ? Avez-vous (ou prévoyez-vous d’avoir) recours aux différents dispositifs mis en place par le gouvernement (prêts garantis, fonds de solidarité…) ?

Jean-Marc Patouret : Nous avons l’avantage d’avoir une trésorerie solide. Maintenant, pour palier à certaines situations assez tendues en raison du décalage de projets d’intégration, nous avons par sécurité décidé d’activer une petite partie de l’offre de PGE qui nous est proposée par nos partenaires financiers.

Par contre, nous mettons un point d’honneur à nous acquitter de toutes les charges dues et à continuer à payer l’ensemble de nos fournisseurs en respectant strictement les dates d’échéances. Nous pensons qu’il est indispensable de respecter les règles et de ne pas briser la chaîne…

Channelnews : À quelles évolutions majeures du marché IT vous attendez-vous après le déconfinement ?

Jean-Marc Patouret : Beaucoup d’entreprises ont découvert le télétravail, comprennent que c’est facilement accessible et observent que l’on peut être très productif sans une présence physique permanente au bureau. Il est probable que cela influence fortement les usages à très court terme et cela nécessitera de repenser en profondeur son SI voire l’organisation de son entreprise !

Il est fort à parier que le conseil, les solutions de télétravail sécurisées, la dématérialisation, le cloud (avec une préférence pour des solutions locales, mieux maîtrisables), l’externalisation des services…, sont autant de sujets qui vont occuper le devant de la scène dans les tout prochains temps !

Témoignage recueilli par mail le 22 avril 2020