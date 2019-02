Dassault Systèmes vient d’annoncer des résultats trimestriels et annuels (données non auditées) supérieurs à ses objectifs. Le chiffre d’affaires du numéro un français du logiciel a grimpé de 14%, dont 10% de croissance organique, à 1,05 milliard d’euros. L’entreprise tablait sur des revenus compris entre 982 millions et un milliard d’euros. Le bénéfice net par action s’établit à 1,10 euro, supérieur de 9% aux prévisions.

Sur l’ensemble de l’année, tiré par la plateforme 3DExperience, le chiffre d’affaires grimpe de 8% à 3,477 milliards d’euros. La croissance est forte en Asie mais aussi en Europe. La plateforme, qui pèse environ un quart du chiffre d’affaires, a vu ses ventes bondir de 33%. 3DExprience devrait également doper le chiffre d’affaires 2019, l’éditeur ayant signé un gros contrat de 5 ans avec Airbus pour la digitilisation de l’ensemble du processus opérationnel de l’avionneur. Pour l’exercice en cours, Dassault Systèmes vise ainsi une croissance du chiffre d’affaires d’environ 10% à 11% et une progression du bénéfice par action de 7% à 9%, pour atteindre entre 3,35 et 3,40 euros.

« L’année 2018 s’achève avec l’atteinte d’une nouvelle étape : ce trimestre est le premier dont le chiffre d’affaires dépasse 1 milliard d’euros, contribuant à une croissance à deux chiffres du chiffre d’affaires et des résultats pour l’année 2018. Ceci confirme notre position de catalyseur et de facilitateur de la renaissance de l’industrie en cours dans le monde qui défriche de nouvelles manières, réelles et virtuelles, d’imaginer, d’inventer, d’apprendre, de produire et de vendre. Grâce à la plateforme 3DExperience, de nouveaux types d’entreprises voient le jour et créent des solutions inédites pour de nouvelles catégories de consommateurs », commente dans un communiqué Bernard Charlès, vice-président du conseil d’administration et directeur général de Dassault Systèmes.