Dassault Systèmes a publié ses résultats du premier trimestre à la fois selon la nouvelle norme IFRS 15 et en données non-IFRS IAS 18, lesquelles selon l’éditeur reflètent mieux ses performances opérationnelles. Dans le premier cas, on obtient un chiffre d’affaires de 818,7 millions d’euros (dont 735,1 millions d’euros provenant des logiciels et 83,5 millions d’euros issus des prestations de services). Le bénéfice net par action est de 0,53 euros.

Dans le second cas (que nous privilégions cette fois), le chiffre d’affaires s’établit à 771,2 millions d’euros (+1%), dont 687 millions d’euros générés par les logiciels (souscriptions et support) et 83,5 millions d’euros provenant des prestations de services. A taux de change constants, les ventes de logiciels 3DExperience progressent de 26%.

« Nous vivons partout dans le monde une renaissance industrielle qui suscite de nouvelles façons, réelles et virtuelles, d’inventer, d’apprendre, de produire et de commercer. Les futures entreprises leaders seront celles qui offriront à l’avenir à leurs équipes et à leurs réseaux de valeur, les connaissances et le savoir-faire nécessaires à la réalisation de nouvelles formes de solutions durables. Les plateformes numériques d’expérience sont les infrastructures du 21ème siècle : elles ont transformé la distribution, le transport et l’hôtellerie ; le monde industriel sera le prochain à connaître cette évolution. La plateforme 3DExperience Marketplace positionne Dassault Systèmes comme un accélérateur de cette transformation », affirme dans un communiqué Bernard Charlès, vice-président du conseil d’administration et directeur général de la société.

Par zones géographiques, le chiffre d’affaires recule de 4% dans les Amériques à 225,2 millions d’euros, progresse de 1% en Europe pour atteindre 326,5 millions d’euros, et gagne 6% à 219,4 millions d’euros en Asie.

Le bénéfice net progresse de 12% à 152,2 millions d’euros tandis que le bénéfice net dilué par action grimpe de 11% à 0,59 dollar.

Ces résultats permettent à l’éditeur de confirmer ses objectifs annuels, soit une croissance du chiffre d’affaires non-IFRS IAS 18 de 8% à 9% à taux de change constants et une croissance du BNPA non-IFRS IAS 18 située entre 6% et 8%, soit 11% à 13% environ à taux de change constants.

« Dans une large mesure, ces résultats du premier trimestre démontrent l’ampleur et l’équilibre de notre performance financière. Nos trois réseaux de distribution, toutes nos grandes marques et 9 de nos 12 zones géographiques ont enregistré une forte croissance du chiffre d’affaires des licences à taux de change constants. De plus, l’analyse de la performance du chiffre d’affaires logiciel permet de constater une dynamique comparable des industries Transport et Mobilité, Aéronautique et Défense, Equipements Industriels, Biens de Consommation-Distribution, Architecture, Ingénierie et Construction et Ressources Naturelles, ainsi qu’une progression en Sciences de la Vie. Pour le deuxième trimestre, nous anticipons une forte croissance du chiffre d’affaires IAS 18 non-IFRS de 8% à 10% et un BNPA IAS 18 non-IFRS d’environ 0,65 euro à 0,68 euro, soit une croissance de 16% à 22% environ à taux de change constants », commente de son côté Pascal Daloz, directeur général adjoint, Affaires financières et Stratégie de Dassault Systèmes.