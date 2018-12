Dassault Systèmes a signé un accord définitif portant sur l’acquisition d’IQMS, un éditeur de progiciels de gestion industrielle (ERP), pour un montant de 425 millions de dollars. Avec l’acquisition de cette société basée en Californie, le numéro un des éditeurs français de logiciels étend sa plateforme 3DExperience aux petites et moyennes entreprises industrielles qui souhaitent engager la transformation numérique de leurs activités.

Avec les logiciels édités par IQMS (EnterpriseIQ pour les déploiements sur site et WebIQ pour le cloud (SaaS) ), les PME industrielles disposent d’une solution unifiée conçue pour gérer les écosystèmes métier, d’ingénierie et de fabrication en reliant en temps réel les processus de traitement des commandes, de planification, de production et de livraison. En intégrant ces solutions à sa plateforme 3DExperience, Dassault Systèmes indique dans un communiqué qu’il va mettre à la disposition de ces entreprises « une solution destinée à améliorer la collaboration, l’efficacité de la production et l’agilité métier ». « IQMS a su développer une connaissance approfondie de l’industrie et des besoins des entreprises manufacturières », commente dans le communiqué Bernard Charlès, vice-président et directeur général de Dassault Systèmes. « Nous accueillons cette équipe au moment où nous créons une nouvelle catégorie de solutions business qui élargit l’offre que nous destinons à des entreprises semblables à celles qui utilisent aujourd’hui Solidworks. Ces entreprises pourront ainsi se saisir du phénomène des plateformes et tirer parti pour leur croissance de la Renaissance de l’industrie. »

Les solutions d’IQMS sont utilisées par un millier de clients principalement situés aux États-Unis et dont les 2.000 sites de production dans 20 pays produisent pour les industries de l’automobile, des équipements industriels, des appareils médicaux, des produits de grande consommation et de la distribution. En 2017, le chiffre d’affaires d’IQMS a représenté environ 56 millions de dollars.

L’acquisition de la société sera payée en numéraire. La finalisation de l’opération est prévue pour le début de l’année prochaine.