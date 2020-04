En ce moment les publications des résultats trimestriels se multiplient dans notre messagerie. En voici trois qui concernent des entreprises IT de l’Hexagone : Dassault Systèmes, Aubay et Visiativ.

Au premier trimestre, Dassault Systèmes aenregistré un chiffre d’affaires non-IFRS (hors éléments exceptionnels) un chiffre d’affaires de 1,14 milliards d’euros, en croissance de 19%, dont 1,02 milliards d’euros provenant des logiciels (+19%). Le chiffre d’affaires logiciels se décompose en 402,2 millions générés par l’Amérique du Nord (+46% à taux de change constants), 375,2 millions d’euros engrangés en Europe (+2% à taux de change constants) et 245,6 millions d’euros provenant d’Asie (+7% à taux de change constants). La progression en Amérique du Nord reflète l’intégration fin octobre de Medidata Solutions.

Sur une base organique, le chiffre d’affaires non-IFRS est en recul de 1%, à taux de change constants principalement en raison de l’impact de la pandémie de Covid-19 sur les nouvelles licences et les activités de services, compensé en partie par la croissance organique de 5% du chiffre d’affaires logiciel récurrent.

La marge opérationnelle non-IFRS de 29,2% est proche du haut de la fourchette de prévisions du groupe qui était comprise entre 28,5% à 29,5% Le bénéfice par action non-IFRS progresse de 7%, toujours à taux de change constants.

Sur l’ensemble de l’année, Dassault Systèmes vise un chiffre d’affaires situé entre 4,5 et 4,55 milliards d’euros, en croissance de 12% à 13% à taux de change constants, pour un bénéfice par action de 3,65 à 3,72 euros, au pire stable et au mieux en progression de 2%. Il prévoit par ailleurs une marge opérationnelle d’environ 29,5%.

Aubay

Aubay affichait de son côté au 31 mars un chiffre d’affaires de 111,4 millions d’euros, en croissance de 5,9% dont 1,7% en organique (hors consolidation de Quantic). Les revenus de l’Hexagone reculent de 1,7% à 55,4 millions d’euros, ceux de l’international progressent en revanche de 5,5% à 49,8 millions d’euros. Le groupe considère ces chiffres comme satisfaisants malgré les effets d’un confinement qui a débuté début mars pour l’Italie et mi-mars pour les autres zones.

A fin mars, les effectifs s’élevaient à 6.536 collaborateurs contre 6.503 fin décembre 2019. Le taux de productivité est resté à un niveau élevé sur le trimestre (91,7% contre 92,7% un an plus tôt). Le groupe avait indiqué lors de la présentation des résultats annuels, le 25 mars dernier, que la baisse quotidienne sur le chiffre d’affaires était de l’ordre de 10% depuis le début du confinement. (conséquence des arrêts ou suspensions de missions, des arrêts maladie pour garde d’enfants et des difficultés rencontrées lors la mise en place du télétravail pour des projets spécifiques). La tendance reste similaire depuis lors, voire en légère amélioration. Les quelques difficultés organisationnelles ou techniques liées au télétravail sont en effet résolues et quelques acteurs industriels reprennent leurs activités progressivement, en particulier en Espagne.

La pandémie aura mécaniquement un impact plus fort sur le deuxième trimestre que sur le premier croit savoir Aubay qui table sur un chiffre d’affaires de 97 millions d’euros, en baisse de 6% sur un an. « Les prévisions à plus long terme restent par contre trop complexes à établir à date compte tenu d’un nombre de paramètres impossibles à anticiper », indique le groupe qui précise qu’il se limitera à donner des objectifs chaque trimestre pour le trimestre suivant.

Visiativ

Au premier trimestre 2020, Visiativ a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 42,3 millions d’euros, en progression de 2%. À périmètre et taux de change constants, la variation s’établit à -1%. L’activité Visiativ Platform progresse de 9% (dont 4% en organique) à 18,1 millions d’euros. L’activité VAR liée la plateforme 3DExperience de Dassault recule en revanche de 2% (de 5% en organique) à 24,2 millions d’euros.

Au global, la part du chiffre d’affaires récurrent poursuit sa progression (+11%) et représente 66% de l’activité trimestrielle contre 61% un an auparavant (63% sur l’ensemble de l’exercice 2019). Le chiffre d’affaires à l’international a progressé de 20% (11% en croissance organique), représentant 25% du chiffre d’affaires du trimestre, contre 23% un an plus tôt (24% sur l’ensemble de l’exercice 2019).

Pour faire face à la pandémie de Covid-19, la quasi-totalité des collaborateurs du Groupe est en télétravail depuis le lundi 16 mars. La décision a été prise de retarder les recrutements, excepté pour les activités cloud et infogérance (Visiativ Managed Services) qui enregistrentt une forte croissance soutenue pour rsatisfaire aux nouveaux modes d’organisation du travail. Par ailleurs, les équipes dédiées à la R&D poursuivent pleinement leur activité afin de développer des solutions « qui représenteront un atout indispensable en sortie de crise ».

En revanche, des reports de décisions d’investissements des clients et des suspensions de quelques projets de déploiement sur site ont nécessité des mesures d’activité partielle de collaborateurs, avec l’accord des partenaires sociaux. À ce stade, Visiative estime qu’il est prématuré de communiquer avec précision sur l’impact de la pandémie sur l’activité du groupe. Ce dernier compte toutefois s’appuyer sur ses atouts : la récurrence de son activité (le CA récurrent représente désormais les 2/3 des ventes, des activités en phase avec les besoins actuels des entreprises (digitalisation, conseil en innovation, infrastructures cloud…) et l’absence de dépendance client ou de dépendance sectorielle, grâce à la grande diversité de son portefeuille clients. À fin mars 2020, la trésorerie disponible s’établissait à 29,6 millions d’euros. Par ailleurs, Visiativ étudie avec ses partenaires bancaires la possibilité de mettre en place un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) proposé dans le cadre de la crise.

Le groupe annonce avoir conclu un accord pour l’acquisition de 21% du capital de Visiativ Conseil (holding de contrôle de l’activité conseil en innovation), auprès d’actionnaires minoritaires non opérationnels. Cette opération interviendra dans le courant de l’année 2020 avec des décaissements sur les exercices 2020 et 2021. Visiativ détiendra alors en direct 77,6% du capital de l’entité.