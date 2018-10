NetApp annonce la nomination du Français Jean-François Marie au poste de responsable technologique de sa BU Storage Systems et Software. Promu il y a un mois, il était auparavant directeur Data Products & Solutions EMEA. Doté d’une profonde connaissance du big data, de l’industrie du stockage et du marché de l’hyperconvergence, il rejoint l’équipe mise en place par Bharat Badrinath, vice-président Flash Product Marketing, pour accélérer la transformation de NetApp en spécialiste du data management.

En collaboration avec les équipes en charge du développement et de la vente des produits, il pilotera la stratégie marketing produit et son exécution pour l’offre Flash NetApp, le stockage hybride et logiciel ainsi que le portefeuille de protection de données. Ses responsabilités impliquent notamment l’adaptation du portefeuille de produits et sa mise en phase avec les besoins du marché ainsi que l’identification des opportunités de business.

Avec plus de 25 ans d’expérience dans l’IT, Jean-François Marie a acquis une expertise reconnue dans l’industrie. Ingénieur en électronique, il a occupé successivement les fonctions d’avant-vente chez Sun Microsystems et EMC avant de rejoindre NetApp en 2006.

« Dans la mesure où les données sont les motrices de l’économie numérique, il faut savoir les « piloter » intelligemment, sans quoi il n’est pas possible d’atteindre la destination fixée. NetApp, avec son offre complète de solutions toujours plus innovantes de gestion de la donnée dans le cloud et sur site est en mesure de relever ce défi. Je suis ravi de rejoindre la BU Storage Systems and Software, une nouvelle responsabilité qui va permettre d’impulser une dynamique porteuse de croissance, contribuant à fidéliser les clients et partenaires, pour les aider dans leur transformation numérique et bénéficier des avantages liés au cloud », affirme Jean-François Marie dans un communiqué.